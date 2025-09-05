viernes 5 de septiembre 2025

Comunicado

Naturgy San Juan sortea un celular entre los usuarios que se adhieran a la factura sin papel

Adherirse a la factura digital no solo facilita la recepción del comprobante por email, sino que también permite participar del sorteo de un celular Samsung A15, en una campaña que promueve la comodidad y el cuidado del medio ambiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los clientes de Naturgy San Juan que elijan recibir su factura en formato digital tendrán un beneficio extra: podrán participar del sorteo de un celular Samsung A15. La promoción incluye tanto a quienes ya estén adheridos como a los que se sumen entre el 5 y el 22 de septiembre de 2025.

Podrán participar titulares y no titulares de un suministro activo de energía eléctrica en cualquiera de los departamentos de la concesión de Naturgy San Juan S.A., sin importar la categoría del servicio. La única condición es ser mayor de edad.

El mecanismo de la factura digital es sencillo: en lugar de recibir el documento impreso, los clientes lo obtendrán en formato PDF por correo electrónico. En los casos en los que la factura de Naturgy se emita junto a la de OSSE, el usuario recibirá un único archivo con ambas facturas.

Para sumarse, los interesados deben ingresar a www.naturgysj.com.ar, indicar su número de suministro y completar los datos solicitados. También es posible hacerlo desde la Oficina Virtual, tanto en su versión web como en la aplicación móvil.

Una vez finalizada la adhesión, el cliente comenzará a recibir sus facturas por email, evitando el papel y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Con esta campaña, Naturgy San Juan busca promover la digitalización de sus servicios y sumar un incentivo atractivo para quienes se animen a cambiar la forma de recibir sus facturas.

