Top cinco de recetas sanjuaninas que no podés dejar de probar, según la IA

La gastronomía de San Juan es mucho más que simples platos: refleja la historia, las tradiciones y los productos locales que han acompañado a generaciones. Según un análisis realizado por la inteligencia artificial , que estudia tendencias y preferencias culinarias en la provincia, los sanjuaninos tienen recetas favoritas que se repiten en reuniones familiares, festividades y encuentros cotidianos.

Desde comidas que combinan ingredientes autóctonos hasta preparaciones heredadas de antaño, estos platos no solo son parte de la identidad local, sino que también revelan cómo los sabores pueden unir a la comunidad y mantener viva la tradición gastronómica sanjuanina.

Cinco recetas sanjuaninas que no podés dejar de probar

1. Empanadas sanjuaninas

Las empanadas siguen siendo el plato preferido. Rellenas de carne, pollo o jamón y queso, se destacan por su masa casera y el toque característico de la región. Son infaltables en reuniones familiares y festividades.

2. Chivo a la llama

Este plato tradicional es muy popular en asados y celebraciones locales. La IA destaca que su sabor ahumado y jugoso lo convierte en uno de los favoritos para los sanjuaninos.

3. Locro

image El locro, una de las recetas favoritas de los sanjuaninos

Ideal para el invierno, el locro es un guiso contundente de maíz, zapallo, carne y chorizo. En fechas patrias, como el 25 de mayo o el 9 de julio, se convierte en protagonista de las mesas sanjuaninas.

4. Dulces de frutas

San Juan es famosa por sus frutales. Dulces de membrillo, durazno o higo forman parte de la tradición y son muy valorados en la provincia, tanto en desayunos como meriendas.

image El dulce de membrillo, un clásico sanjuanino

5. Vino y tapas regionales

Aunque no es un plato, los vinos locales acompañados de tablas con quesos y embutidos representan una parte esencial de la gastronomía sanjuanina, según la IA.

Estas recetas reflejan la identidad culinaria de San Juan, combinando historia, productos locales y sabores que se disfrutan en familia. Para quienes visitan la provincia, probar estas delicias es un imperdible. Para vos, ¿cuál es la mejor receta sanjuanina?