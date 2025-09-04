Pymes sanjuaninas se capacitaron en exportación con foco en inteligencia artificial y mercados globales

La Dirección de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, llevó adelante el seminario-taller “Internacionalización de Pymes Exportadoras San Juan”, una capacitación intensiva destinada a pequeñas y medianas empresas locales con potencial exportador.

Efemérides ¿Por qué se celebra el Día de la Secretaria en Argentina? El verdadero motivo detrás de esta jornada especial

Apoyo a emprendedores Orrego encabezó la entrega de certificados y herramientas del programa Aprender, Trabajar y Producir

La actividad se desarrolló el 3 de septiembre en el Salón Vicegobernador Anexo de la Legislatura Provincial con cupo completo y la participación de empresarios agrupados en distintas cadenas de valor.

Durante cinco horas, los especialistas en comercio internacional Marcelo Licanic y Raúl Sánchez abordaron herramientas clave para la inserción de productos sanjuaninos en mercados globales, entre ellas:

Diagnóstico exportador colectivo para cadenas de valor.

Estrategias de acceso a mercados con aplicación de inteligencia artificial.

Análisis de costos, logística y requisitos operativos internacionales.

Diseño de planes exportadores personalizados.

El taller puso especial énfasis en metodologías prácticas y adaptables a la realidad pyme, el análisis de tendencias globales para productos locales, el uso de herramientas digitales gratuitas para internacionalización y la operatoria bancaria especializada en comercio exterior.

Del encuentro participaron el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso; el director de Desarrollo Económico, Federico Cordero, asesores del ministerio y empresarios locales.

Según destacaron desde la cartera productiva, la iniciativa busca fortalecer la competitividad de las pymes sanjuaninas en el escenario internacional, aprovechando la tecnología y las nuevas dinámicas de los mercados globales.