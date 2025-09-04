jueves 4 de septiembre 2025

Iniciativa

Pymes sanjuaninas se capacitaron en exportación con foco en inteligencia artificial y mercados globales

Con cupo completo, pymes sanjuaninas participaron de un taller intensivo sobre internacionalización, donde expertos en comercio exterior presentaron estrategias de exportación basadas en inteligencia artificial, tendencias globales y herramientas digitales adaptadas a la realidad local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
54763164368_b3d8222414_k

La Dirección de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, llevó adelante el seminario-taller “Internacionalización de Pymes Exportadoras San Juan”, una capacitación intensiva destinada a pequeñas y medianas empresas locales con potencial exportador.

La actividad se desarrolló el 3 de septiembre en el Salón Vicegobernador Anexo de la Legislatura Provincial con cupo completo y la participación de empresarios agrupados en distintas cadenas de valor.

Durante cinco horas, los especialistas en comercio internacional Marcelo Licanic y Raúl Sánchez abordaron herramientas clave para la inserción de productos sanjuaninos en mercados globales, entre ellas:

  • Diagnóstico exportador colectivo para cadenas de valor.

  • Estrategias de acceso a mercados con aplicación de inteligencia artificial.

  • Análisis de costos, logística y requisitos operativos internacionales.

  • Diseño de planes exportadores personalizados.

El taller puso especial énfasis en metodologías prácticas y adaptables a la realidad pyme, el análisis de tendencias globales para productos locales, el uso de herramientas digitales gratuitas para internacionalización y la operatoria bancaria especializada en comercio exterior.

Del encuentro participaron el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso; el director de Desarrollo Económico, Federico Cordero, asesores del ministerio y empresarios locales.

Según destacaron desde la cartera productiva, la iniciativa busca fortalecer la competitividad de las pymes sanjuaninas en el escenario internacional, aprovechando la tecnología y las nuevas dinámicas de los mercados globales.

Temas
