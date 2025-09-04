jueves 4 de septiembre 2025

Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio

Más de seis de cada diez jubilados sanjuaninos accedieron a su beneficio mediante moratoria, un porcentaje inferior al promedio nacional. Los datos oficiales muestran que la tendencia fue más marcada entre las mujeres y reflejan las dificultades históricas en el país para alcanzar los 30 años de aportes exigidos por la ley previsional.

image

En San Juan, el 62,3% de las jubilaciones otorgadas por la Anses hasta mayo de 2025 fueron gestionadas mediante planes de moratoria, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Esto significa que una gran parte de los beneficiarios alcanzó la edad de retiro sin haber acumulado los 30 años de aportes requeridos por la ley previsional. La provincia se ubica así por debajo del promedio nacional, que alcanza el 68,6%.

Tal como informó La Nación, la incidencia de las moratorias varía significativamente entre provincias: mientras en Formosa el 90,4% de las jubilaciones se otorgó mediante este esquema, en La Rioja apenas llega al 47,4%. A nivel nacional, de las 5.774.842 prestaciones puestas al pago en mayo, 3.961.903 correspondieron a jubilaciones obtenidas por moratoria. En el primer semestre, de las 181.549 nuevas jubilaciones, 129.679 fueron con moratoria. Esto representa un 71,4%.

El fenómeno de las moratorias se observa también en las pensiones por fallecimiento, aunque con menor incidencia: en promedio, el 32,5% de estas prestaciones se otorgó mediante moratoria. En San Juan, la proporción se mantiene por debajo de la media nacional.

image

Las moratorias tuvieron mayor peso entre las mujeres. En el país, la proporción de jubiladas que accedieron a su beneficio mediante moratoria es significativamente superior a la de los hombres, especialmente en provincias con cajas previsionales propias para empleados públicos.

El uso de la moratoria refleja, en gran medida, problemas históricos del mercado laboral y la informalidad laboral persistente. Además, evidencia la rigidez del sistema previsional, que exige un mínimo de 30 años de aportes y no contempla prestaciones proporcionales para quienes acumularon menos tiempo, ni reconoce plenamente períodos de contribución parciales o discontinuos.

La Anses sigue ofreciendo alternativas para quienes no cumplen con el requisito de los 30 años de aportes. Entre ellas se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo y requiere un examen socioeconómico, y la posibilidad de adquirir aportes mediante la “unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”, vigente desde 2023. También continúa vigente la moratoria de la ley 24.476, destinada a personas en edad jubilatoria, aunque su cobertura se reduce con el paso del tiempo.

En cuanto a los montos cobrados, el haber medio de las jubilaciones con moratoria en mayo fue de $367.005, mientras que las prestaciones sin moratoria alcanzaron un promedio de $891.447. Esta diferencia refleja, en parte, que quienes acceden a la jubilación mediante moratoria deben descontar cuotas de los aportes comprados, generando una brecha temporal entre el haber bruto y el neto.

