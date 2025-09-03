miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Septiembre

ANSES oficializó el aumento y el bono para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán

Los beneficiarios de ANSES reciben un refuerzo extra y nuevos haberes actualizados desde el noveno mes del año, según el índice de inflación aplicado por ley.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES confirmó un aumento en el pago a los jubilados y otros grupos de beneficiarios en septiembre.

ANSES confirmó un aumento en el pago a los jubilados y otros grupos de beneficiarios en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones, acompañado de un refuerzo económico que busca proteger los ingresos frente a la inflación. Con la actualización de septiembre, los haberes se ajustan en un 1,9% y suman el bono extraordinario, lo que hace provoca un aumento en los montos percibidos.

Lee además
ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre.
Agendando

ANSES: confirmaron el calendario de pagos para jubilados, AUH, PNC y planes sociales para septiembre
cuando cobro anses: el calendario completo de septiembre 2025
Importante

Cuándo cobro ANSES: el calendario completo de septiembre 2025

Este mismo incremento se debe a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos de septiembre 2025

Quienes cobran la jubilación mínima y el bono de $70.000, este mes van a percibir un total de $390.277,17. Pero, se definió que los haberes que no lleguen a ese monto van a recibir un bono proporcional hasta poder alcanzarlo. De esta forma, los valores quedan así:

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $326.221,74
  • Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: $294.194,02
  • Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17

Por el otro lado, las asignaciones también se ajustaron un 1,9%:

  • La AUH pasó a $115.088.
  • La AUH por discapacidad subió a $374.745.
  • La Asignación Familiar por Hijo se ubica en $57.549.
  • La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad quedó en $187.379.

Quiénes son los jubilados y pensionados que cobran el bono de $70.000

El refuerzo alcanza a quienes perciben haberes de hasta $390.277,17. Para quienes reciben la mínima, el bono se cobra de forma completa, pero en el resto de los casos, el monto se va a ajustar de manera proporcional hasta llegar al tope fijado.

Este beneficio incluye a los jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, garantizando que todos los beneficiarios los que tengan ingresos mínimos estén en la misma línea.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Los cronogramas de ANSES para septiembre quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8/9
  • DNI terminados en 1: martes 9/9
  • DNI terminados en 2: miércoles 10/9
  • DNI terminados en 3: jueves 11/9
  • DNI terminados en 4: viernes 12/9
  • DNI terminados en 5: lunes 15/9
  • DNI terminados en 6: martes 16/9
  • DNI terminados en 7: miércoles 17/9
  • DNI terminados en 8: jueves 18/9
  • DNI terminados en 9: viernes 19/9

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22/9
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23/9
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24/9
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25/9
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26/9

Asignaciones (AUH y AFH): del lunes 8/9 al viernes 19/9, según terminación de DNI.

Asignación por Embarazo: del 10/9 al 23/9, por DNI.

Prenatal y Maternidad: del 10/9 al 16/9.

Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): del 9/9 al 10/10.

Pensiones No Contributivas: del 8/9 al 12/9.

Asignaciones Familiares de PNC: del 8/9 al 10/10.

Prestación por Desempleo Plan 1: del 19/9 al 25/9.

Prestación por Desempleo Plan 2: del 3/9 al 10/10.

FUENTE: Ámbito

Temas
Seguí leyendo

Cuándo cobro ANSES: se confirmó el calendario de pagos, con tu DNI, de septiembre 2025

Nuevo aumento: a cuánto llegan las Asignaciones Familiares de la ANSES en septiembre

Bono confirmado: ANSES paga un plus de $ 67.000 para un grupo de beneficiarios

Crédito de ANSES: cómo obtener $1.350.000 en simples pasos

ANSES: pago extra de $92.051 para embarazadas, ¿cómo acceder?

Mañana fría y tarde primaveral este miércoles en San Juan

Septiembre llega con buenas noticias para 3 signos del horóscopo chino

El clima perfecto: factores clave en la eficiencia de tu aire acondicionado

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Te Puede Interesar

El intendente Matías Espejo, firmando la cesión del predio de Fabricaciones Militares en Jáchal a la empresa cordobesa Thor.
Sigue la polémica

Predio de Fabricaciones Militares en Jáchal: piden que la Justicia anule la entrega a la empresa cordobesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados