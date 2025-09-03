ANSES oficializó el aumento y el bono para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán

ANSES confirmó un aumento en el pago a los jubilados y otros grupos de beneficiarios en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó un incremento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones , acompañado de un refuerzo económico que busca proteger los ingresos frente a la inflación. Con la actualización de septiembre, los haberes se ajustan en un 1,9% y suman el bono extraordinario, lo que hace provoca un aumento en los montos percibidos.

Agendando ANSES: confirmaron el calendario de pagos para jubilados, AUH, PNC y planes sociales para septiembre

Este mismo incremento se debe a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos de septiembre 2025

Quienes cobran la jubilación mínima y el bono de $70.000, este mes van a percibir un total de $390.277,17. Pero, se definió que los haberes que no lleguen a ese monto van a recibir un bono proporcional hasta poder alcanzarlo. De esta forma, los valores quedan así:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $326.221,74

$326.221,74 Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: $294.194,02

$294.194,02 Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17

Por el otro lado, las asignaciones también se ajustaron un 1,9%:

La AUH pasó a $115.088.

pasó a $115.088. La AUH por discapacidad subió a $374.745.

subió a $374.745. La Asignación Familiar por Hijo se ubica en $57.549.

se ubica en $57.549. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad quedó en $187.379.

Quiénes son los jubilados y pensionados que cobran el bono de $70.000

El refuerzo alcanza a quienes perciben haberes de hasta $390.277,17. Para quienes reciben la mínima, el bono se cobra de forma completa, pero en el resto de los casos, el monto se va a ajustar de manera proporcional hasta llegar al tope fijado.

Este beneficio incluye a los jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, garantizando que todos los beneficiarios los que tengan ingresos mínimos estén en la misma línea.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Los cronogramas de ANSES para septiembre quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8/9

DNI terminados en 1: martes 9/9

DNI terminados en 2: miércoles 10/9

DNI terminados en 3: jueves 11/9

DNI terminados en 4: viernes 12/9

DNI terminados en 5: lunes 15/9

DNI terminados en 6: martes 16/9

DNI terminados en 7: miércoles 17/9

DNI terminados en 8: jueves 18/9

DNI terminados en 9: viernes 19/9

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22/9

DNI terminados en 2 y 3: martes 23/9

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24/9

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25/9

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26/9

Asignaciones (AUH y AFH): del lunes 8/9 al viernes 19/9, según terminación de DNI.

Asignación por Embarazo: del 10/9 al 23/9, por DNI.

Prenatal y Maternidad: del 10/9 al 16/9.

Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): del 9/9 al 10/10.

Pensiones No Contributivas: del 8/9 al 12/9.

Asignaciones Familiares de PNC: del 8/9 al 10/10.

Prestación por Desempleo Plan 1: del 19/9 al 25/9.

Prestación por Desempleo Plan 2: del 3/9 al 10/10.

