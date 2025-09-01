lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agendando

ANSES: confirmaron el calendario de pagos para jubilados, AUH, PNC y planes sociales para septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro y los montos actualizados tras el último aumento por inflación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre.

ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre.

LaAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de septiembre 2025, que establece las fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Además, confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se suma a los haberes más bajos.

Lee además
cuando cobro anses: el calendario completo de septiembre 2025
Importante

Cuándo cobro Anses: el calendario completo de septiembre 2025
ANSES

Cuándo cobro ANSES: se confirmó el calendario de pagos, con tu DNI, de septiembre 2025

Con el último ajuste por inflación, la jubilación mínima quedó en $320.277,18, cifra que con el bono alcanzará los $390.277,18. En tanto, la jubilación máxima se fijó en $2.155.162,17. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto asciende a $256.221,74 más el bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) totalizan $294.194,02 con el refuerzo incluido.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Plan 2

Todas las terminaciones: del 3 al 10 de septiembre

Montos de referencia en septiembre 2025

Jubilación mínima: $320.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Bono extraordinario: $70.000

Jubilación mínima con bono: $390.277,18

PUAM con bono: $326.221,74

PNC con bono: $294.194,02

FUENTE: Perfil

Temas
Seguí leyendo

Nuevo aumento: a cuánto llegan las Asignaciones Familiares de la ANSES en septiembre

Bono confirmado: ANSES paga un plus de $ 67.000 para un grupo de beneficiarios

Crédito de ANSES: cómo obtener $1.350.000 en simples pasos

ANSES: pago extra de $92.051 para embarazadas, ¿cómo acceder?

Descuentos ANSES en supermercados: quiénes acceden, cómo funciona y qué locales están adheridos

Un nuevo programa de ANSES permite comprar con descuentos en supermercados y otros comercios: cómo aprovecharlo

Plazo fijo: por depósitos de $1 millón, cuánto paga cada banco

Conocé el estado de las rutas en San Juan este lunes, después de las lluvias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El plazo fijo se mantiene como una alternativa para los ahorristas.
Ahorristas en alerta

Plazo fijo: por depósitos de $1 millón, cuánto paga cada banco

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

El Guascazo, el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es una seda en el penal de Chimbas
9 días

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Te Puede Interesar

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse
Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Extemporal

Afirman que en parte de San Juan llovió en 2 días la mitad del promedio anual y que fue un fenómeno "raro": ¿sigue el frío?

Árbol Verde de Jáchal, el gigante del 50 que creció por sus vecinos y sueña con tener su estadio único en el norte sanjuanino video
Pasiones del interior

Árbol Verde de Jáchal, el gigante del '50 que creció por sus vecinos y sueña con tener su estadio único en el norte sanjuanino

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde el Ministerio de Producción de la provincia ofrecieron un reporte sobre el impacto del granizo y la lluvia en las fincas de San Juan.
Impacto

El temporal no afectó mayormente los cultivos en la provincia, pero hay un detalle que causa alarma