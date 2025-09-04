En el Día Mundial de la Salud Sexual, las recomendaciones y reflexiones de una especialista sanjuanina

Este 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha que la Organización Mundial de la Salud instauró en 2002 con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la sexualidad en nuestras vidas. En San Juan, la ginecóloga Cecilia Pascual, referente en Instagram bajo el usuario @ginexredes, se sumó a la jornada con una publicación que pone en primer plano la educación, la prevención y los derechos sexuales.
Pascual recordó que la salud sexual, según la OMS, no se limita a la ausencia de enfermedades, sino que implica un estado de bienestar físico, emocional y social. En ese sentido, hizo hincapié en que es necesario un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad, donde las personas puedan tener experiencias placenteras y seguras, libres de violencia, discriminación o coerción.
“Basta de prejuicios, violencia, sexismo, machismo, homofobia, transfobia, embarazos no planeados y maternidades no deseadas”, escribió la médica en su mensaje, donde también subrayó que la información es la herramienta clave para acortar distancias y garantizar el acceso a una sexualidad libre y saludable.
Además, destacó que los derechos sexuales incluyen el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo, la prevención de infecciones de transmisión sexual, la anticoncepción y el derecho a decir que no, siempre en un marco de respeto a la diversidad.
“La sexualidad tiene que ver con quiénes somos, cómo nos percibimos y cómo nos mostramos al mundo”, concluyó la especialista, e invitó a disfrutar este día con dos consignas que considera esenciales: preservativo y consentimiento siempre.
Embed - Dra. Cecilia Pascual on Instagram: "Hoy 4 de Septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual, se recuerda con el fin de sensibilizar y concientizar sobre las temáticas en torno a la salud sexual, la educación y la importancia de la sexualidad en nuestras vidas. La OMS en el 2002 estableció que la salud sexual es “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad no solo es la ausencia de disfunción o enfermedad". La salud sexual necesita de un enfoque positivo y muy respetuoso de la sexualidad en si y de las relaciones sexuales, como tambien de conocer la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y cuaquier tipo de violencia. Mi deseo es que podamos tener una buena salud sexual, teniendo en cuenta la responsabilidad por conocer, respetar, proteger y ejercer lxs derechos sexuales, propios y de todxs lxs personas. Basta ya de prejuicios, violencia, sexismo, machismo, homofobia, transfobia, embarazos no planeados, maternidades no deseadas. Es tu derecho el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo, prevenir ITS,anticoncepción, pedir ayuda, el saber decir que NO, y entender y respetar la diversidades. Creo que la información es un puente que acorta tiempos y distancias, haciendo que el camino sea más fácil para alcanzar la salud sexual libre y placentera! La sexualidad tiene que ver con quiénes somos, cómo nxs percibimos, cómo nxs mostramos ante los demás y cómo la sociedad nos ve con todxs nuestrxs individualidades. A disfrutar este día, preservativo y consentimiento siempre #diadelasaludsexual #preservativo #ESI #ley26130 #ley26743 #leydesamudsexual"