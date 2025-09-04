jueves 4 de septiembre 2025

En el Día Mundial de la Salud Sexual, las recomendaciones y reflexiones de una especialista sanjuanina

Cecilia Pascual, conocida en redes sociales como @ginexredes habló sobre Salud Sexual y explicó la importancia de recordarla todos los 4 de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dia mundial de la salud sexual

Este 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha que la Organización Mundial de la Salud instauró en 2002 con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la sexualidad en nuestras vidas. En San Juan, la ginecóloga Cecilia Pascual, referente en Instagram bajo el usuario @ginexredes, se sumó a la jornada con una publicación que pone en primer plano la educación, la prevención y los derechos sexuales.

Pascual recordó que la salud sexual, según la OMS, no se limita a la ausencia de enfermedades, sino que implica un estado de bienestar físico, emocional y social. En ese sentido, hizo hincapié en que es necesario un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad, donde las personas puedan tener experiencias placenteras y seguras, libres de violencia, discriminación o coerción.

“Basta de prejuicios, violencia, sexismo, machismo, homofobia, transfobia, embarazos no planeados y maternidades no deseadas”, escribió la médica en su mensaje, donde también subrayó que la información es la herramienta clave para acortar distancias y garantizar el acceso a una sexualidad libre y saludable.

Además, destacó que los derechos sexuales incluyen el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo, la prevención de infecciones de transmisión sexual, la anticoncepción y el derecho a decir que no, siempre en un marco de respeto a la diversidad.

“La sexualidad tiene que ver con quiénes somos, cómo nos percibimos y cómo nos mostramos al mundo”, concluyó la especialista, e invitó a disfrutar este día con dos consignas que considera esenciales: preservativo y consentimiento siempre.

