viernes 5 de septiembre 2025

Creer o reventar

Siguen apareciendo videos de avistamientos de "ovnis" en San Juan

Después del video de una extraña luz sobre el cielo de Jáchal, trascendieron tomas captadas de supuestos "ovnis" en la zona de Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un lector de Rivadavia logró captar extrañas luces en el cielo y aseguró que se observan desde hace meses. ¿Son ovnis?

Un lector de Rivadavia logró captar extrañas luces en el cielo y aseguró que se observan desde hace meses. ¿Son ovnis?

Una situación no apta para escépticos se está dando en San Juan. Después de que trascendiera, a través de las redes sociales, un video sobre una extraña luz danzando entre los cerros jachalleros a plena luz del día, un lector de Tiempo de San Juan compartió otro extraño fenómeno. Se trata de objetos luminiscentes que fueron avistados durante las últimas noches en la zona de Rivadavia. Y entonces surgió la pregunta inevitable: “¿Pueden llegar a ser ovnis?”.

“Hay muchos avistamientos muy a menudo por las noches en el límite de Rivadavia con Zonda”, aseguró el lector, llamado Maxi, que se comunicó con el diario.

En ese contexto, describió que pudo ver el fenómeno luminiscente desde Rivadavia y que parecería encontrarse “a la altura del Parque de Tecnologías Ambientales, más o menos”.

También explicó que lo que se puede observar son “dos o tres luces que se encienden con mucha fuerza, luego se apagan y aparecen por otra zona”.

“Este suceso ocurre desde hace meses y son varias las personas que ya lo han visto”, aseguró al compartir los videos que logró capturar.

Los casos de "ovnis" en Jáchal

En Jáchal se han reportado diversos avistamientos de luces extrañas en el cielo, lo que ha generado creciente interés local y nacional. El episodio más reciente se viralizó en redes sociales: un video captado en la zona de Los Blanquitos muestra una luz que se observó entre los cerros a plena luz del día, lo cual es poco habitual, ya que este tipo de fenómenos suelen registrarse durante la noche.

La región tiene antecedentes de fenómenos similares. En enero, una integrante del grupo “OVNI Paranormal Jáchal” compartió imágenes de luces en formación triangular que, según su relato, abrían las nubes y se movían de manera serpenteante. También, en febrero de 2024, se registraron apariciones de luces que se desplazaban o quedaban suspendidas en el cielo durante varios segundos.

La frecuencia de estos avistamientos ha sido tal que, en septiembre del año pasado, Jáchal fue sede de una Jornada Nacional de Ufología, que reunió a investigadores de todo el país para estudiar los fenómenos reportados en la zona.

