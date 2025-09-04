jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Efemérides

¿Por qué se celebra el Día de la Secretaria en Argentina? El verdadero motivo detrás de esta jornada especial

Cada año, el Día de la Secretaria se convierte en una oportunidad para reconocer a esas personas que son el motor silencioso de muchas oficinas. Pero, ¿por qué se celebra y de dónde viene esta tradición?

Por Redacción Tiempo de San Juan
SECRETARIA

En Argentina, el Día de la Secretaria se festeja cada 4 de septiembre, aunque en algunos lugares puede variar según el calendario laboral. Lo cierto es que, más allá de la fecha exacta, el espíritu de la celebración es el mismo: poner en valor el trabajo administrativo, la organización y la dedicación diaria de las secretarias (y también de los secretarios, que cada vez son más).

Lee además
pymes sanjuaninas se capacitaron en exportacion con foco en inteligencia artificial y mercados globales
Iniciativa

Pymes sanjuaninas se capacitaron en exportación con foco en inteligencia artificial y mercados globales
gracias por todo, capitan: los sanjuaninos se despiden de messi en su ultimo partido con la seleccion en argentina video
Tiempo Pregunta

"Gracias por todo, capitán": los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina

La incógnita del origen del Día de la Secretaria

La elección de esta jornada está relacionada con dos acontecimientos que tuvieron lugar en el exterior y hay discusión sobre cuál es el impulsor. El primero hace referencia a la creación de la máquina de escribir dado que fue Lilian Sholes, hija del inventor de dicho artefacto, Christopher Sholes, quien probó su primer ejemplar a mediados del siglo XIX.

De esta manera, la joven se convirtió en la primera dactilógrafa de la historia, actividad que fue efectuada por décadas hasta la llegada de otras tecnologías. Por mucho tiempo, las máquinas de escribir han sido utilizadas especialmente por mujeres en empresas.

Otra teoría data de la semana de la secretaria, organizada en 1952 por la Asociación Nacional de Secretarias de Estados Unidos. Esta agrupación fue creada por una de ellas: María Barret, quien luchó por los derechos laborales de este gremio.

El objetivo de esta semana fue reconocer a estas trabajadoras en sus puestos y promover mejoras en sus condiciones de trabajo. Asimismo, deseaban invitar a más personas a realizar estas tareas administrativas.

En ese sentido, el Día de la Secretaria en Argentina se busca celebrar su labor, pero también trabajar por la igualdad de las condiciones de trabajo, de modo tal de garantizar un esquema de posibilidades y salario equitativo. Además, se invita a los hombres a que tengan un mayor grado de participación en estas tareas.

image

Seguí leyendo

"Mi primera amenaza de bomba": filmaron por dentro cómo era el protocolo para desalojar el Centro Cívico

El gobernador Orrego recibió a la jueza Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Los mimos llenarán San Juan de arte y simpatía

¡Neeeeño!: los virales sanjuaninos que dejó Santa Rosa y su temporal

Llegó el gran día: este jueves inauguran las obras de la Calle 5

Convocan a un nuevo grupo a anotarse para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Más de 24 mil familias se anotaron para el sorteo del IPV: cuál es el barrio más codiciado

¿El Uritorco sanjuanino? Filmaron una extraña luz en una zona donde ya hubo avistamientos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
llego el gran dia: este jueves inauguran las obras de la calle 5 video
Infraestructura

Llegó el gran día: este jueves inauguran las obras de la Calle 5

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El abuelo abusador durante la audiencia en Tribunales.
Abuelo pervertido

Un pastor evangélico, ya condenado por violar a una discapacitada, irá a juicio por abusar de su nieta

Te Puede Interesar

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gracias por todo, capitán: los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina video
Tiempo Pregunta

"Gracias por todo, capitán": los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina

Tras el cruce de los penalistas por la sanción al abogado de Graffigna, el Colegio de Magistrados alzó el guante
Polémica

Tras el cruce de los penalistas por la sanción al abogado de Graffigna, el Colegio de Magistrados alzó el guante

Alfredo Avelín, en Off the record: Me critican por mi edad
Tiempo Streaming

Alfredo Avelín, en Off the record: "Me critican por mi edad"

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto