viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito

El Gobernador de San Juan encabezó la apertura de la ENI N° 69 “Rinconcito de Luz” en el barrio Las Pampas, un edificio de 401 m² con modernas instalaciones para la educación inicial en Pocito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes la inauguración de la Escuela de Nivel Inicial (ENI) N° 69 “Rinconcito de Luz”, en el barrio Las Pampas, Pocito. Se trata de un moderno edificio de 401 m², equipado con todos los recursos necesarios para el aprendizaje y contención de los niños y niñas de la zona.

Lee además
el gobernador orrego recibio a la jueza argentina de la corte interamericana de derechos humanos
En Casa de Gobierno

El gobernador Orrego recibió a la jueza Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
naturgy san juan sortea un celular entre los usuarios que se adhieran a la factura sin papel
Comunicado

Naturgy San Juan sortea un celular entre los usuarios que se adhieran a la factura sin papel

El acto contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y otros funcionarios provinciales y municipales.

Durante su discurso, Orrego destacó que “la educación no es una circunstancia, es una política de Estado” y remarcó que en San Juan “cada escuela que se inaugura no es un gasto, sino una inversión en el futuro de nuestros chicos”. Además, reconoció el trabajo de las docentes y señaló que, pese a la falta de recursos y de obras nacionales, el Gobierno provincial decidió retomar y concretar proyectos como esta escuela.

Por su parte, el vicegobernador Martín subrayó la importancia de la educación como motor de progreso. “Con mucho menos recursos y sin fondos nacionales, este gobierno apostó primero a la educación y lo cumplió. Hoy inauguramos este edificio y también hicimos realidad el boleto escolar gratuito, desde el nivel inicial hasta la universidad”, afirmó.

El nuevo establecimiento educativo cuenta con tres salas de nivel inicial equipadas con sanitarios, mobiliario escolar, aire acondicionado, ventiladores y depósitos. También dispone de un salón de usos múltiples, una ludoteca, oficinas administrativas, cocina equipada, sanitarios adaptados, patio cívico y patio de juegos con piso de caucho.

En materia de seguridad, el edificio incorpora matafuegos reglamentarios, cartelería indicativa, iluminación de emergencias, sensores de humo, alarma de incendio, grupo electrógeno y cierre perimetral con rejas. Asimismo, dispone de un sistema de almacenamiento de agua potable con capacidad de 3.000 litros.

Temas
Seguí leyendo

Radio Colón celebra 95 años ¡a puro jingle!: los éxitos rescatados para el cumpleaños

Siguen apareciendo videos de avistamientos de "ovnis" en San Juan

Top cinco de recetas sanjuaninas que no podés dejar de probar, según la IA

¿Estás organizando tu finde?, mirá todo lo que se podrá hacer en San Juan

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

En el Día Mundial de la Salud Sexual, las recomendaciones y reflexiones de una especialista sanjuanina

Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

Te Puede Interesar

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa
Disputa caliente

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aceite de oliva: San Juan recibe en setiembre al prestigioso concurso Mario Solinas. 
Certamen Mario Solinas

San Juan entra en cuenta regresiva: sin Argoliva, pero con el concurso más prestigioso del mundo del aceite de oliva

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

En San Juan, vía libre para hacer una megarotonda en la zona de la muerte
Obra con fondos provinciales

En San Juan, vía libre para hacer una megarotonda en la "zona de la muerte"

Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito
Educación

Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito