Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes la inauguración de la Escuela de Nivel Inicial (ENI) N° 69 “Rinconcito de Luz” , en el barrio Las Pampas, Pocito . Se trata de un moderno edificio de 401 m², equipado con todos los recursos necesarios para el aprendizaje y contención de los niños y niñas de la zona.

El acto contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y otros funcionarios provinciales y municipales.

Durante su discurso, Orrego destacó que “la educación no es una circunstancia, es una política de Estado” y remarcó que en San Juan “cada escuela que se inaugura no es un gasto, sino una inversión en el futuro de nuestros chicos”. Además, reconoció el trabajo de las docentes y señaló que, pese a la falta de recursos y de obras nacionales, el Gobierno provincial decidió retomar y concretar proyectos como esta escuela.

Por su parte, el vicegobernador Martín subrayó la importancia de la educación como motor de progreso. “Con mucho menos recursos y sin fondos nacionales, este gobierno apostó primero a la educación y lo cumplió. Hoy inauguramos este edificio y también hicimos realidad el boleto escolar gratuito, desde el nivel inicial hasta la universidad”, afirmó.

El nuevo establecimiento educativo cuenta con tres salas de nivel inicial equipadas con sanitarios, mobiliario escolar, aire acondicionado, ventiladores y depósitos. También dispone de un salón de usos múltiples, una ludoteca, oficinas administrativas, cocina equipada, sanitarios adaptados, patio cívico y patio de juegos con piso de caucho.

En materia de seguridad, el edificio incorpora matafuegos reglamentarios, cartelería indicativa, iluminación de emergencias, sensores de humo, alarma de incendio, grupo electrógeno y cierre perimetral con rejas. Asimismo, dispone de un sistema de almacenamiento de agua potable con capacidad de 3.000 litros.