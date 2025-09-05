Un oficial veterinario realizó la primera cirugía a una perra de la División Canes

En un hecho sin precedentes para la Policía de San Juan , el Oficial Subinspector Carlos Bustos , quien además de su rol policial es médico veterinario, llevó adelante la primera cirugía a un ejemplar de la División Canes.

La intervención se concretó en julio pasado y tuvo como protagonista a Brisca, una Pastor Alemán de ocho años que fue sometida a una operación de urgencia tras detectarse un tumor mamario en el costado izquierdo de su abdomen.

El procedimiento fue complejo: Bustos realizó una ovariohisterectomía —extracción total de útero y ovarios— y una mastectomía, que consistió en quitar las glándulas mamarias afectadas. Pese a los riesgos por la edad y la magnitud de la cirugía, el resultado fue exitoso.

La recomendación de castrar a la can como parte del tratamiento se convirtió en un paso clave para prevenir futuros tumores y garantizar su bienestar. La intervención se llevó a cabo en el propio consultorio de la División Canes, lo que marca un hito en la historia de la dependencia.

Gracias a la pericia del Oficial Subinspector Bustos y al compromiso de todo el equipo, Brisca pudo superar la cirugía y continuar acompañando a su guía en servicio, demostrando una vez más la importancia del vínculo entre los efectivos y sus compañeros de cuatro patas.