Un oficial veterinario realizó la primera cirugía a una perra de la División Canes

En un hecho sin precedentes para la Policía de San Juan, el Oficial Subinspector Carlos Bustos, quien además de su rol policial es médico veterinario, llevó adelante la primera cirugía a un ejemplar de la División Canes.
El Oficial Subinspector de la policia de San Juan operó de urgencia a Brisca, una Pastor Alemán, que padecía un tumor. La intervención fue un éxito y marcó un antes y un después en la historia de la división.
La intervención se concretó en julio pasado y tuvo como protagonista a Brisca, una Pastor Alemán de ocho años que fue sometida a una operación de urgencia tras detectarse un tumor mamario en el costado izquierdo de su abdomen.
El procedimiento fue complejo: Bustos realizó una ovariohisterectomía —extracción total de útero y ovarios— y una mastectomía, que consistió en quitar las glándulas mamarias afectadas. Pese a los riesgos por la edad y la magnitud de la cirugía, el resultado fue exitoso.
La recomendación de castrar a la can como parte del tratamiento se convirtió en un paso clave para prevenir futuros tumores y garantizar su bienestar. La intervención se llevó a cabo en el propio consultorio de la División Canes, lo que marca un hito en la historia de la dependencia.
Gracias a la pericia del Oficial Subinspector Bustos y al compromiso de todo el equipo, Brisca pudo superar la cirugía y continuar acompañando a su guía en servicio, demostrando una vez más la importancia del vínculo entre los efectivos y sus compañeros de cuatro patas.