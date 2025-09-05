La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

La búsqueda de una sanjuanina de 61 años: quiere hallar a los hijos que le arrebaton luego de dar a luz.

Su historia comenzó hace más de cuatro décadas. Nidia era muy joven, atravesaba una situación de vida compleja, y quedó embarazada en dos oportunidades. Sin embargo, en ambas ocasiones, apenas dio a luz, le sacaron a los bebés sin brindarle mayores explicaciones. El tiempo pasó y ahora, esta sanjuanina de 61 años, decidió acudir a una página de búsqueda de personas para tratar de recuperar a aquellos bebés que perdió.

Con el paso del tiempo y el apoyo de su hija Edith, ella decidió publicar su búsqueda en la página de Facebook “Completando mi Historia”, un espacio dedicado a la localización de personas.

"Hola, mi nombre es Nidia Díaz, soy de Pocito, provincia de San Juan. Tengo 61 años y busco a mis hijos”, comienza relatando el posteo.

En su publicación, relata lo poco que recuerda de aquellos años marcados por la confusión y el dolor: “No recuerdo mucho con detalle, pero voy a contar lo que me acuerdo: mi hija nació en 1983 o 1984, en Santa Rosa, provincia de Mendoza, en el hospital. No recuerdo bien, la fecha, yo era muy chica y a ella la tuve y me la quitaron. Me la sacaron de mis brazos apenas nació. Ella tendría ahora unos 42 o 43 años más o menos”.

Y continúa: “Al año siguiente, aproximadamente, entre 1984 y 1985, tuve otro hijo en Río Cuarto, provincia de Córdoba. También me lo quitaron. Nunca supe de ellos. Él tendría alrededor de 39 años más o menos”.

image

Para finalizar, y sin dar mayores detalles sobre su situación, confía: “Quisiera recordar más, pero no puedo”.

Luego es su hija, Edith, quien en los comentarios del posteo asegura que su madre atravesaba una vida muy difícil en aquella época. Y todos sus recuerdos están borrosos y fueron opacados por esa situación.

“Ojalá estés leyendo este mensaje o alguien pueda ayudarme. Gracias”, dice Nidia a modo de despedida en el mensaje.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de sus hijos, puede comunicarse a esta cuenta de Facebook: https://www.facebook.com/luciana.aguero.115890 (hija de Nidia)