lunes 1 de septiembre 2025

Panorama

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción

En medio de un panorama industrial complicado, aseguraron que hay sectores que desafían la crisis y crecen a paso firme. Desde Producción señalan que algunos rubros logran destacarse, aunque la mayoría sigue enfrentando dificultades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La industria sanjuanina muestra hoy un panorama desigual. Mientras algunos sectores luchan por mantener su actividad ante la caída del consumo interno, otros encuentran un respiro gracias a la exportación. Así lo señaló Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios del Ministerio de Producción de San Juan, en diálogo con Tiempo de San Juan.

cuales son los tres rubros que mas preocupan en san juan por la baja de la actividad productiva, tras el caso dilexis
Cuáles son los tres rubros que más preocupan en San Juan por la baja de la actividad productiva, tras el caso Dilexis
el dolar toco un nuevo maximo desde la salida del cepo
El dólar tocó un nuevo máximo desde la salida del cepo

“Los que están en la industria que está creciendo y que está un poquito mejor son toda aquella industria destinada a la exportación”, indicó Martín. Entre los rubros que lideran esta tendencia mencionó a la producción de pasas, cal y medicamentos, sectores que se benefician del aumento de la demanda externa.

Sin embargo, no todos los sectores atraviesan la misma bonanza. La siderurgia, la manufactura y la industria de alimentos concentraron gran parte de las preocupaciones, especialmente aquellas empresas enfocadas en el mercado interno. “San Juan no es ajeno al resto del país. Hay problemas, algunos más graves y otros menos, pero la situación es generalizada”, explicó el funcionario.

El caso de Dilexis, la histórica fábrica de galletas de Albardón, refleja este escenario. La planta del grupo Argensun Foods enfrentó semanas críticas por el sobrestock de productos y la caída de ventas, lo que derivó en la concesión de licencias pagas para casi 300 empleados. La medida, según Martín, tiene carácter preventivo y busca reorganizar la producción para el lanzamiento de nuevas líneas de productos.

Esta situación se enmarca en una reingeniería más amplia del grupo, que tras la compra de Tía Maruca centralizó parte de su producción en San Juan y cerró una de sus plantas en otra provincia. El desafío inmediato para Dilexis es diversificar su oferta con nuevas líneas de panificación y alimentos, con el objetivo de recuperar terreno en un mercado golpeado por la caída del consumo masivo.

Martín también destacó que desde el Ministerio de Producción, por pedido del gobernador Marcelo Orrego, se decidió acompañar tanto a las industrias en expansión como a las que atraviesan dificultades. “Algunas lo están sobrellevando con reestructuración de personal, otras con ajustes internos, pero la prioridad es sostener la actividad y cuidar los puestos de trabajo”, señaló.






