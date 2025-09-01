lunes 1 de septiembre 2025

Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

El Ministerio de Infraestructura de San Juan prorrogó la apertura de sobres de la licitación pública y ahora se prevé conocer qué empresas buscan quedarse con los trabajos el 29 de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La obra de la ampliación de la Terminal de Ómnibus se hará esperar porque el Ministerio de Infraestructura de San Juan prorrogó la apertura de sobres de la licitación pública y ahora se prevé conocer qué empresas se quieren quedar con los trabajos recién el 29 de septiembre.

El Ministerio de Infraestructura de San Juan a fines de julio llamó a la esperada licitación para ampliar la Terminal de Ómnibus Provincial. La fecha original de apertura de sobres era este 1 de septiembre cuando se conocería qué empresas están interesadas en hacer la construcción de esta nueva infraestructura, en el predio actual sobre calle Estados Unidos y General Paz. Ahora con la prórroga tendrán casi un mes más para presentarse.

image

Sobre esta prórroga, según consta en la resolución ministerial, se dio luego de que desde la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura se solicitara que se posponga la fecha "debido a la complejidad de la obra en el proceso licitatorio". Fuentes calificadas dijeron a TIEMPO DE SAN JUAN que se decidió porque al Ministerio de Infraestructura llegaron muchas consultas de empresas que querían participar de la licitación, con lo que se les dio más tiempo para que puedan salvar esas dudas y no haya constructoras que queden fuera de la competencia por equivocaciones.

Los trabajos tienen un plazo oficial de 540 días con lo que si se firma el contrato durante octubre, la histórica remodelación estará lista a fines de 2026. Para las obras se invertirá $27.296.202.867,29 de recursos propios sanjuaninos.

Qué se hará en la Terminal de Ómnibus sanjuanina

El plan contempla la incorporación de un segundo edificio de más de 14.000 metros cuadrados cubiertos y semicubiertos. Esta nueva estructura permitirá duplicar la capacidad operativa de la terminal actual, con más de 20 dársenas adicionales para colectivos, nuevos sectores de espera, espacios gastronómicos y comerciales, patios recreativos y terrazas con vistas a la plaza Di Stéfano.

Ambos edificios estarán unidos por un puente peatonal de 75 metros que facilitará una circulación cómoda y segura entre las áreas. El diseño apuesta a una estética minimalista y contemporánea, con materiales como hormigón, vidrio, acero y piedra natural. Además, prioriza el uso eficiente de la luz natural, el confort térmico y la sustentabilidad energética.

En cuanto a tecnología, la terminal adoptará sistemas modernos inspirados en infraestructuras aeroportuarias: terminales digitales de autogestión, pantallas informativas en tiempo real, cintas transportadoras, acceso por tarjetas inteligentes, cámaras de seguridad y plena accesibilidad.

image

Más allá de la mejora en infraestructura, el proyecto busca posicionar a la Terminal como un nuevo punto de encuentro urbano: un espacio con identidad propia que integre funciones sociales y comerciales, y que refuerce la conexión de San Juan con el resto del país y la región.

Con casi cinco décadas de historia, la Terminal de Ómnibus representa un ícono del transporte sanjuanino. Su ubicación estratégica, próxima a centros de salud, organismos estatales y rutas principales, la convierte en un nodo esencial. Esta renovación no solo preserva ese valor simbólico, sino que reafirma el compromiso del Gobierno con una infraestructura pública inclusiva, moderna y pensada para el desarrollo sostenible.

Mira cómo quedará la Terminal tras las obras:

