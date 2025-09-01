lunes 1 de septiembre 2025

Legislativas 2025

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras

El oficialismo provincial hará un acto en el Club Julio Mocoroa. Será una especie de lanzamiento de campaña.

Por Fernando Ortiz
image

El orreguismo hará un gran acto con dirigentes y militantes en el Club Julio Mocoroa, en Capital, para mostrar el músculo político del frente Por San Juan de cara a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Participarán todas las figuras. El gobernador Marcelo Orrego encabezará el mitin. Asistirán todos los candidatos y también los socios de la alianza. Aunque todavía restan definiciones, por ahora será el miércoles a las 20.

La idea del acto es mostrar la unidad de todos los sectores que componen Por San Juan. Si bien, en un principio, el orreguismo descartó la posibilidad de realizar un lanzamiento oficial de campaña, con el paso de los días hubo mayor expectativa de la militancia. De manera que el evento en el histórico club de box será un lanzamiento distinto, de características similares al que sucedió en Club Del Bono, en Rivadavia, el jueves pasado, con el vicegobernador y candidato a diputado Fabián Martín como figura.

La semana pasada, este diario publicó las tres fotos de alto impacto del orreguismo en el arranque de la campaña. Dio el puntapié inicial con una serie de reuniones con la plana mayor de la dirigencia en tres departamentos administrados por el peronismo. Los jefes de campaña, los intendentes de Santa Lucía y de Rivadavia, Juan José Orrego y Sergio Miodowsky, conectaron con los funcionarios y concejales de los distritos opositores. Siempre con un asado para amenizar.

El lunes visitaron Rawson y contaron con la presencia del vicegobernador. El martes, la dupla orreguista concurrió a Chimbas. Participaron unos 50 dirigentes. Hubo organizaciones sociales e incluso se rumoreó el desembarco de la giojista Daiana Luna. Naturalmente, la novedad es la sociedad entre viejos rivales. Chanampa, quien supo ser candidato del entonces gobernador Sergio Uñac, se sumó al equipo de Carlos Mañé, Ricardo Buteler y Mauricio Camacho.

El miércoles, Kanki y Miodowsky pasaron por Pocito y presentaron en sociedad a la nueva incorporación: el concejal peronista Oscar Arévalo. También existe la chance de sumar al excandidato a intendente, Daniel Salvadó, con su concejal, Cristina Orellano. De concretarse el pase de la edil, el cacique justicialista Fabián Aballay, tendría una situación delicada en el Deliberante porque pasaría a tener minoría.

En Pocito estuvo la ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional en segundo término, Laura Palma. La mujer fue concejal del departamento y tiene una proyección para el 2027. Otro que estuvo fue el presidente del bloquismo, el diputado provincial Luis Rueda, también pocitano y con expectativa para la intendencia.

El jueves realizaron un acto en Rivadavia con convocatoria a la militancia. En el distrito oficialismo, Martín y Miodowsky tomaron el timón. Finalmente, el viernes, de acuerdo a la agenda, estuvieron en Caucete, un departamento que supo ser bastión justicialista, pero que está en duda, pese a que la candidata del peronismo es la intendenta Romina Rosas.

