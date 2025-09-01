lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estimación

Pese a al suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto no superaría el 2%

La cifra que el INDEC publicará el 10 de septiembre será levemente mayor a la julio, según algunos analistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con el mes terminado, los analistas empiezan a cerrar sus estimaciones para agosto y consideran que la inflación promediará el 2%. El INDEC dará a conocer el dato oficial el miércoles 10 de septiembre.

Lee además
como sera la nueva canasta con la que el indec medira la inflacion
Estadísticas

Cómo será la nueva canasta con la que el INDEC medirá la inflación
el gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflacion y mejoras en adicionales
Paritarias

El Gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflación y mejoras en adicionales

En las últimas semanas de julio, la suba del dólar encendió alertas sobre un posible traslado a los precios. Los economistas explicaron que el salto cambiario no se profundizó, aunque la divisa quedó por encima de los $1300, un nivel más alto que el previo.

De todas formas, la volatilidad cambiaria impactó en alimentos y bebidas, así como en bienes varios y equipamiento para el hogar, ya que esa presión sobre los precios sí se trasladó al indicador de agosto.

Según Equilibra, el IPC del octavo mes será de 2%. Señalaron que el dato se explicó por el aumento de los precios Estacionales (2,5%) y Regulados (2,4%).

A su vez, detallaron que los rubros que más subieron en agosto -de acuerdo a sus relevamientos- fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (4,1%); Transporte (3%); Bienes y servicios varios (2,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,2%).

Para OJF, la inflación de agosto fue de 2,1% mensual y registró un crecimiento interanual de 32,2%. Así, la inflación general acumulada fue de 19,7%.

“En cuanto a los principales rubros, Bienes Varios, Alimentos y bebidas y Equipamiento y funcionamiento del hogar encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 6,5% y 2,9% y 2,6% respectivamente, seguidos por Transporte y comunicaciones y Salud, que presentaron una variación de 2,2%, y 1,9%”, argumentaron.

En EcoGo coincidieron con que el dato sería 2,1%, pero indicaron: “A pesar de que la inflación en alimentos fue menor a la esperada, la suba en los precios del resto de las categorías mantuvo el indicador".

La consultora Invecq, en tanto, indicó que la variación mensual se ubicará en torno al 2,1% para el nivel general.

Seguí leyendo

Cuenta regresiva para la "madre de todas las batallas": Quién ganará las elecciones en Buenos Aires

Impresionante proyecto ferroviario de YPF, para sus trabajadores de Vaca Muerta

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras

Lentes intraoculares: PAMI negó sobreprecios y defendió el sistema de compra

Diputado nacional cuestione al viaje de Milei a Las Vegas, "con la nuestra"

Bullrich relacionó los audios de Karina Milei con los servicios de inteligencia rusos

Crece el escándalo por los "ñoquis" de Zonda: ¿puede llegar a la destitución del intendente Atampiz?

Tras la denuncia del Gobierno, la Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
para la ampliacion de la terminal de omnibus de san juan las constructoras tienen mas tiempo para presentarse
Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

Te Puede Interesar

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus
Antecedentes

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativo
Robo a domiciliario

Ladrones vaciaron una casa en Chimbas y se llevaron electrodomésticos, ropa y joyas

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción
Panorama

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción

La seccional. Esta es la comisaría de Caucete, donde removieron a todo el personal.
Sin escrúpulos

Casi atropella a un menor en Caucete y encima lo amenazó: "Te voy a reventar la cabeza"

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras
Legislativas 2025

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras