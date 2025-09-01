Pese a al suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto no superaría el 2%

Con el mes terminado, los analistas empiezan a cerrar sus estimaciones para agosto y consideran que la inflación promediará el 2%. El INDEC dará a conocer el dato oficial el miércoles 10 de septiembre.
La cifra que el INDEC publicará el 10 de septiembre será levemente mayor a la julio, según algunos analistas.
En las últimas semanas de julio, la suba del dólar encendió alertas sobre un posible traslado a los precios. Los economistas explicaron que el salto cambiario no se profundizó, aunque la divisa quedó por encima de los $1300, un nivel más alto que el previo.
De todas formas, la volatilidad cambiaria impactó en alimentos y bebidas, así como en bienes varios y equipamiento para el hogar, ya que esa presión sobre los precios sí se trasladó al indicador de agosto.
Según Equilibra, el IPC del octavo mes será de 2%. Señalaron que el dato se explicó por el aumento de los precios Estacionales (2,5%) y Regulados (2,4%).
A su vez, detallaron que los rubros que más subieron en agosto -de acuerdo a sus relevamientos- fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (4,1%); Transporte (3%); Bienes y servicios varios (2,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,2%).
Para OJF, la inflación de agosto fue de 2,1% mensual y registró un crecimiento interanual de 32,2%. Así, la inflación general acumulada fue de 19,7%.
“En cuanto a los principales rubros, Bienes Varios, Alimentos y bebidas y Equipamiento y funcionamiento del hogar encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 6,5% y 2,9% y 2,6% respectivamente, seguidos por Transporte y comunicaciones y Salud, que presentaron una variación de 2,2%, y 1,9%”, argumentaron.
En EcoGo coincidieron con que el dato sería 2,1%, pero indicaron: “A pesar de que la inflación en alimentos fue menor a la esperada, la suba en los precios del resto de las categorías mantuvo el indicador".
La consultora Invecq, en tanto, indicó que la variación mensual se ubicará en torno al 2,1% para el nivel general.