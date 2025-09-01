martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín

De San Juan al Monumental: hincha de San Martín sigue a River y enfrenta un largo viaje tras perder su vuelo por el DNI vencido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-01 at 9.34.42 PM

Una adolescente de San Juan, hincha de San Martín, viajó al Monumental para ver a River Plate en acción, según publicó el diario Olé en TikTok. La joven perdió su vuelo debido a que su DNI estaba vencido, por lo que realizó el viaje en colectivo, que duró más de 15 horas.

Lee además
video: luis suarez escupio a a un colaborador del seattle sounders y enfrentara duras sanciones
Escandaloso

Video: Luis Suárez escupió a a un colaborador del Seattle Sounders y enfrentará duras sanciones
¡que pilcha, capitan!: llego lionel messi al predio de ezeiza para su ultimo partido de local con la seleccion argentina
Modo Selección

¡Qué pilcha, capitán!: llegó Lionel Messi al predio de Ezeiza para su último partido de local con la Selección Argentina

En el video, relata su experiencia y cómo logró cumplir el objetivo de presenciar el partido de su equipo favorito, combinando la pasión por su club local con la de su equipo de corazón.

“Uno grande y uno de su provincia, no le veo lo malo...”, opinó un usuario. Otros sumaron: “¡Aguante el Millo y el verdinegro!”, opinaban algunos usuarios.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "De River y… de San Martín Una adolescente de San Juan, hincha de San Martín, viajó más de 15 horas en colectivo para ver a River Plate en el Monumental, luego de perder su vuelo por tener el DNI vencido. *Fuente: OLE #sanmartinsj #river"

Temas
Seguí leyendo

En fotos: caminos embarrados, lluvia y agua nieve, así pasó el Rally Raid Argentino por San Juan

El fuerte apoyo de un campeón del mundo a Franco Colapinto y la foto 'amistosa' con Briatore

Un 'rata paloma' en el US Open: un empresario, repudiado por robarle a un niño

Árbol Verde de Jáchal, el gigante del '50 que creció por sus vecinos y sueña con tener su estadio único en el norte sanjuanino

Problemas para el Dibu Martínez: el Manchester United contrató a otro arquero y quedó en la nebulosa

El Inter Miami de Messi perdió 3-0 contra Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

El uno por uno de la derrota de San Martín ante River

Romagnoli, conforme por la entrega del equipo: "Hicimos un buen partido, merecimos más"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto recibió una visita especial.
En medio de las críticas

El fuerte apoyo de un campeón del mundo a Franco Colapinto y la foto 'amistosa' con Briatore

Por Giulia Lux

Las Más Leídas

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000
¡De no creer!

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse
Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

Te Puede Interesar

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Martes de calma y sol en San Juan: una jornada que invita a disfrutar del día

Imagen ilustrativa.
Atraco en banda

Cuatro encapuchados armados asaltaron a un remisero y a su pasajero en Costanera

Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín
En redes

Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín

El temporal dejó en jaque a un refugio de perros en Chimbas y necesitan del apoyo de los sanjuaninos
Tras Santa Rosa

El temporal dejó en jaque a un refugio de perros en Chimbas y necesitan del apoyo de los sanjuaninos