Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín

Una adolescente de San Juan, hincha de San Martín, viajó al Monumental para ver a River Plate en acción, según publicó el diario Olé en TikTok. La joven perdió su vuelo debido a que su DNI estaba vencido, por lo que realizó el viaje en colectivo, que duró más de 15 horas.

En el video, relata su experiencia y cómo logró cumplir el objetivo de presenciar el partido de su equipo favorito, combinando la pasión por su club local con la de su equipo de corazón.

"Uno grande y uno de su provincia, no le veo lo malo...", opinó un usuario. Otros sumaron: "¡Aguante el Millo y el verdinegro!", opinaban algunos usuarios.

