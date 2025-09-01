lunes 1 de septiembre 2025

En el US Open

Un 'rata paloma' en el US Open: un empresario, repudiado por robarle a un niño

El polaco Kamil Majchrzak le obsequió a un pequeño su gorra tras ganar un partido en el US Open, pero el empresario se la arrebató y su proceder se hizo viral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura del momento en el que el empresario se queda con la gorra que le habían obsequiado al niño en el US Open.

Un video grabado durante el US Open desató una ola de indignación en las redes sociales al mostrar cómo un hombre le arrebató la gorra del tenista Kamil Majchrzak a un niño llamado Brock tras un partido. La escena, que se viralizó rápidamente, capturó el momento en que el menor quedó con las manos vacías y visiblemente molesto, mientras el adulto -que terminó siendo un millonario empresario- se marchaba con el objeto que el tenista le había destinado. El incidente generó una fuerte reacción pública y puso en el centro de la conversación a los protagonistas y a la comunidad del tenis.

El episodio se produjo tras una de las victorias más importantes en la carrera de Majchrzak, quien superó al noveno preclasificado, Karen Khachanov, en un maratónico encuentro de cuatro horas y 35 minutos. Al finalizar el partido, el tenista polaco de 29 años se acercó a las tribunas para firmar autógrafos y regalar su gorra. Allí fue cuando un joven aficionado que aguardaba con una pelota para que se la firmara se iba a quedar con el presente, hasta que un espectador que se encontraba junto al niño interceptó el gesto y guardó la gorra en su bolso, dejando al menor desconcertado y sin el recuerdo que Majchrzak le había destinado.

Más reacciones ante la impunidad del empresario en el US Open

Después de lo sucedido, el hecho generó repercusión en las redes sociales y los usuarios de distintas plataformas calificaron la acción del hombre como “egoísta” e “imbécil”, y no tardaron en identificarlo como Piotr Szczerek, director ejecutivo de la empresa de pavimentación polaca Drogbruk. Comentarios como “solo un idiota común y un imbécil podría arrebatarle una gorra de las manos a un niño” y “si el presidente de la empresa robó tan descaradamente la gorra de un niño, si yo fuera cliente, ya no usaría sus servicios” reflejaron el tono de la indignación colectiva contra el hombre al que calificaron como “CEO millonario”.

El video, que mostraba a Brock preguntando al adulto “¿qué estás haciendo?”, se multiplicó y fue replicado por medios internacionales y cuentas especializadas en tenis. La identidad de Szczerek fue confirmada por el propio Majchrzak al diario New York Post, quien también reveló que el empresario es patrocinador de la federación de tenis de Polonia y de su propia carrera. A pesar de la repercusión pública, ni Drogbruk ni la federación emitieron comunicados oficiales sobre el incidente o sobre la situación de Szczerek dentro de la empresa.

El tenista, un crack

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, el tenista pocalo recurrió a su cuenta de Instagram para buscar al niño afectado. “Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no llegó al niño”, escribió quien aseguró tener suficientes gorras para regalar y pidió ayuda a sus seguidores para localizar a Brock. El llamado tuvo una respuesta inmediata y, gracias a la viralidad del caso, el reencuentro entre el deportista y el menor se concretó poco después.

Un video publicado en redes sociales mostró el momento en que Majchrzak y Brock se dieron la mano y conversaron. El tenista entregó una bolsa de productos al niño y ambos posaron para una fotografía, acompañada del mensaje: “¡Hola mundo, junto a Brock les deseamos un gran día!”. En declaraciones posteriores, Majchrzak describió el encuentro como “muy agradable” y explicó que su intención era “conocer al niño Brock y a su familia, y simplemente tratar de arreglar las cosas para él”.

El empresario también se manifestó en redes

En cuanto a la reacción del empresario involucrado, en la plataforma Gowork (utilizada para impulsar pequeñas empresas en Polonia) aparecieron mensajes atribuidos al CEO de la empresa en los que reconocía haber tomado la gorra y advertía sobre posibles acciones legales contra quienes lo insultaran en internet. “Sí, lo tomé. Sí, lo hice rápido. Pero como siempre he dicho, la vida se da por vencida... Si hubieras sido más rápido, lo habrías conseguido... Te recuerdo que insultar a una figura pública conlleva responsabilidad legal. Todos los comentarios ofensivos, calumnias e insinuaciones serán analizados para la posibilidad de llevarlos a los tribunales”, se leía en uno de los mensajes. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que el propio Szczerek haya escrito estas respuestas. La repercusión del caso llevó a que el empresario eliminara todas sus redes sociales y desactivara sus cuentas para evitar el acoso digital.

En el plano deportivo, el actual número 76 del ranking ATP no pudo seguir en el último Grand Slam de la temporada: en el duelo por la tercera ronda del US Open frente al suizo Leandro Riedi, el pocalo tuvo que abandonar por una lesión tras estar 5-3 abajo en el primer set.

FUENTE: Infobae

