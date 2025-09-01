Problemas para el Dibu Martínez: El Manchester United contrató a otro arquero y quedó en la nebulosa

El arquero Dibu Martínez despertó con una mala noticia este lunes porque Manchester United desistió de su contratación, ya que sumó al belga Senne Lammens. La noticia llegó luego de que el argentino había sido marginado del duelo que ayer Aston Villa perdió por 3-0 frente a Crystal Palace.

Cuando todo indicaba que en el cierre del mercado de pases (culmina este 2 de septiembre) el gigante de la Premier League iba a meter un bombazo y quedarse con el arquero de la Selección Argentina, finalmente en las primeras horas de esta jornada se anunció el arribo del juvenil que se desempeñaba en Royal Amberes, por lo que el cupo en ese puesto quedó cubierto.

De esta manera, el marplatense que fue campeón del mundo en Qatar tendrá que volver a estar a disposición del entrenador Unai Emery, quien el domingo tuvo declaraciones llamativas cuando le consultaron por la ausencia de Dibu. "Bizot. Marco Bizot", disparó el DT y, ante la insistencia del periodista sobre quién atajaría en el futuro, reafirmó: "Marco Bizot. Se terminó el tiempo".

¿Qué pasó para que no se diera la transferencia de Dibu al United? Lo cierto es que había acuerdo entre los Diablos Rojos y el futbolista argentino, pero la traba estaba entre los clubes, ya que Aston Villa no aceptó las condiciones ofrecidas.

Dibu, quien este martes viajará al país para sumarse a la Selección Argentina, es todo un emblema del Aston Villa en las últimas temporadas y ganó el The Best al mejor arquero en diciembre de 2024 (galardón que ya había obtenido en 2022 por la coronación en el Mundial de Qatar).

Sin embargo, pese a que tiene contrato hasta junio de 2029 y ya lleva 213 partidos en la institución de Birmingham, a sus 32 años el futuro de Dibu es una incógnita porque no se sabe si volverá a atajar en ese club y corre de atrás en la consideración tras su frustrada llegada al United.

Fuente: TyC Sports