lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escandaloso

Video: Luis Suárez escupió a a un colaborador del Seattle Sounders y enfrentará duras sanciones

El delantero uruguayo del Inter Miami explotó de furia contra un colaborador rival, en un partido que tuvo todos los condimentos. Su reacción dio vuelta en las redes y desde el Seattle, bromearon: "Esperaba una mordida".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El escandaloso momento se dio la final de la Leagues Cup, en lo que fue goleada 3-0 del Seattle Sounders frente al Inter Miami de Lionel Messi. Después del partido, los jugadores se cruzaron y el clima se caldeó en el Lumen Field. Pero Luis Suárez quedó en el centro de la escena por una respulsiva reacción: por la bronca, escupió a un asistente del equipo rival.

Lee además
el inter miami de messi perdio 3-0 contra seattle sounders en la final de la leagues cup
Fútbol internacional

El Inter Miami de Messi perdió 3-0 contra Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup
¡que pilcha, capitan!: llego lionel messi al predio de ezeiza para su ultimo partido de local con la seleccion argentina
Modo Selección

¡Qué pilcha, capitán!: llegó Lionel Messi al predio de Ezeiza para su último partido de local con la Selección Argentina

El uruguayo fue de los más enojados por el resultado abultado en contra y no pudo contenerse. Su enojo arrancó inmediatamente después del pitido que terminó el encuentro, se cruzó con los adversarios y alentó al escándalo que tuvo entre insultos, empujones y agarrones. El involucrado fue el colaborador del conjunto de Washington, al que unos segundos después increpó y terminó escupiéndole en la cara.

No es la primera vez que el Pistolero tiene un gesto lamentable. Con las pulsanciones a mil, ya le había mordido la espalda a Giorgio Chiellini en pleno Mundial de Brasil 2014, lo que le significó nada menos que una durísima sanción de nueve partidos y cuatro meses sin jugar para el uruguayo. Ahora se espera que las autoridades también le apliquen un duro castigo, tanto a él como a otros compañeros suyos.

Es que Maximiliano Falcón fue otro de los que reaccionó ante la violencia,Baltasar Rodríguez le pegó a un jugador de Seattle, Tomás Avilés se agarró con otro y terminó en el piso, y Marcelo Weigandt también intervino para defender a sus compañeros junto a Rodrigo de Paul y Óscar Ustari, quienes trataron apaciguar el momento que atrasó el festejo del Seattle como nuevo campeón.

Ya en plenas celebraciones verdes, el equipo de Javier Mascherano lamentó la final perdida en la que no tuvo autoridad y fue superado ampliamente. Además, Lionel Messi, quien se quedó al margen del alboroto, se perdió la chance de sumar otro título más a su museo personal.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Luis Suárez escupió a un colaborador del Seattle Sounders y enfrentará duras sanciones El delantero uruguayo del Inter Miami explotó de furia contra un colaborador rival, en un partido que tuvo todos los condimentos. Su reacción dio vuelta en las redes y desde el Seattle, bromearon: "Esperaba una mordida". Ocurrió en la final de la Leagues Cup, en lo que fue goleada 3-0 del Seattle Sounders frente al Inter Miami de Lionel Messi. Después del partido, los jugadores se cruzaron y el clima se caldeó en el Lumen Field. Pero Luis Suárez quedó en el centro de la escena por una respulsiva reacción: por la bronca, escupió a un asistente del equipo rival. No es la primera vez que Luis Suárez protagoniza una acción polémica dentro del campo. En el Mundial de Brasil 2014, en medio de un partido caliente y con las pulsaciones al límite, el delantero uruguayo protagonizó uno de los episodios más recordados: le mordió la espalda al defensor italiano Giorgio Chiellini. Aquel insólito gesto le valió una dura sanción por parte de la FIFA, con nueve partidos de suspensión y cuatro meses alejado de toda actividad futbolística. Más info en @tiempodesanjuan #luissuareaz #sancion #futbol #messi"

Temas
Seguí leyendo

En fotos: caminos embarrados, lluvia y agua nieve, así pasó el Rally Raid Argentino por San Juan

El fuerte apoyo de un campeón del mundo a Franco Colapinto y la foto 'amistosa' con Briatore

Un 'rata paloma' en el US Open: un empresario, repudiado por robarle a un niño

Árbol Verde de Jáchal, el gigante del '50 que creció por sus vecinos y sueña con tener su estadio único en el norte sanjuanino

Problemas para el Dibu Martínez: el Manchester United contrató a otro arquero y quedó en la nebulosa

El uno por uno de la derrota de San Martín ante River

Romagnoli, conforme por la entrega del equipo: "Hicimos un buen partido, merecimos más"

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que 'lookea' a los jugadores verdinegros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura del momento en el que el empresario se queda con la gorra que le habían obsequiado al niño en el US Open.
En el US Open

Un 'rata paloma' en el US Open: un empresario, repudiado por robarle a un niño

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

Te Puede Interesar

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus
Antecedentes

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativo
Robo a domiciliario

Ladrones vaciaron una casa en Chimbas y se llevaron electrodomésticos, ropa y joyas

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción
Panorama

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción

La seccional. Esta es la comisaría de Caucete, donde removieron a todo el personal.
Sin escrúpulos

Casi atropella a un menor en Caucete y encima lo amenazó: "Te voy a reventar la cabeza"

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras
Legislativas 2025

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras