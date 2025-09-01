Video: Luis Suárez escupió a a un colaborador del Seattle Sounders y enfrentará duras sanciones

El escandaloso momento se dio la final de la Leagues Cup, en lo que fue goleada 3-0 del Seattle Sounders frente al Inter Miami de Lionel Messi . Después del partido, los jugadores se cruzaron y el clima se caldeó en el Lumen Field. Pero Luis Suárez quedó en el centro de la escena por una respulsiva reacción: por la bronca, escupió a un asistente del equipo rival.

El uruguayo fue de los más enojados por el resultado abultado en contra y no pudo contenerse. Su enojo arrancó inmediatamente después del pitido que terminó el encuentro, se cruzó con los adversarios y alentó al escándalo que tuvo entre insultos, empujones y agarrones. El involucrado fue el colaborador del conjunto de Washington, al que unos segundos después increpó y terminó escupiéndole en la cara.

No es la primera vez que el Pistolero tiene un gesto lamentable. Con las pulsanciones a mil, ya le había mordido la espalda a Giorgio Chiellini en pleno Mundial de Brasil 2014, lo que le significó nada menos que una durísima sanción de nueve partidos y cuatro meses sin jugar para el uruguayo. Ahora se espera que las autoridades también le apliquen un duro castigo, tanto a él como a otros compañeros suyos.

Es que Maximiliano Falcón fue otro de los que reaccionó ante la violencia,Baltasar Rodríguez le pegó a un jugador de Seattle, Tomás Avilés se agarró con otro y terminó en el piso, y Marcelo Weigandt también intervino para defender a sus compañeros junto a Rodrigo de Paul y Óscar Ustari, quienes trataron apaciguar el momento que atrasó el festejo del Seattle como nuevo campeón.

Ya en plenas celebraciones verdes, el equipo de Javier Mascherano lamentó la final perdida en la que no tuvo autoridad y fue superado ampliamente. Además, Lionel Messi, quien se quedó al margen del alboroto, se perdió la chance de sumar otro título más a su museo personal.