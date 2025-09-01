lunes 1 de septiembre 2025

En medio de las críticas

El fuerte apoyo de un campeón del mundo a Franco Colapinto y la foto 'amistosa' con Briatore

El jugador paseó por los boxes de Alpine y el respaldo a Franco Colapinto, luego de las polémicas declaraciones de Briatore.

Por Giulia Lux
Franco Colapinto recibió una visita especial.

Franco Colapinto recibió una visita especial.

El Gran Premio de Países Bajos tuvo un condimento especial para los fanáticos argentinos: Paulo Dybala dijo presente en el circuito de Zandvoort y protagonizó un encuentro con Franco Colapinto en el paddock, justo en un fin de semana cargado de tensión interna para la escudería Alpine. La imagen que los mostró juntos, con Flavio Briatore, se viralizó rápidamente en redes sociales y fue compartida por la propia escudería con el mensaje: "Una visita de clase mundial".

image

La "Joya", que venía de disputar 45 minutos en el triunfo 1-0 de la Roma frente al Pisa, aprovechó el descanso en la Serie A para viajar a tierras neerlandesas. En su paso por el box del equipo francés, Dybala entregó dos obsequios muy especiales: una camiseta de la Roma dedicada a Briatore, y una de la Selección Argentina para Colapinto. También tuvo palabras de elogio para el joven piloto de Pilar:

"Es un privilegio que nos represente. Vi muchas banderas y camisetas argentinas en el circuito y se siente el apoyo. Franco es muy querido y hay que acompañarlo", declaró en diálogo con Fox Sports.

El respaldo del campeón del mundo con la Selección Argentina llegó en un momento clave. Colapinto fue el centro de críticas por parte del propio Briatore, flamante asesor ejecutivo de Alpine, quien había cuestionado su rendimiento. Sin embargo, el bonaerense respondió con una sólida actuación en pista, logrando un 11° puesto que representa su mejor resultado desde que se sumó al programa de jóvenes pilotos del equipo francés.

La carrera en Zandvoort fue caótica, marcada por abandonos de figuras como Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris. Colapinto supo capitalizar el contexto con maniobras firmes y adelantamientos que lo acercaron a los puntos. Al finalizar la prueba, expresó su frustración por no haber logrado sumar, pero valoró el trabajo colectivo: "No se dio el resultado, pero estoy orgulloso del esfuerzo del equipo".

Incluso Briatore, tras sus declaraciones previas, tuvo que reconocer el rendimiento del argentino: "Franco hizo una muy buena carrera, probablemente la más sólida de esta temporada hasta ahora".

El paso de Dybala por Zandvoort no solo sumó visibilidad, sino también respaldo emocional para Colapinto, que atraviesa una etapa decisiva en su desarrollo como piloto de Fórmula 1. Ahora, el argentino ya piensa en la próxima cita del calendario: Monza, un circuito especial para él, donde hace exactamente un año debutó en la máxima categoría.

