viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China

El piloto argentino quedó lejos de su compañero de Alpine en la Sprint Shootout. La cita a 19 giros en el circuito de Shanghái será el sábado a las 00.00 de Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
720

La primera carrera Sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá a los Mercedes en la primera fila: George Russell fue el más veloz en la clasificación del Gran Premio de China con una vuelta de 1:31.520, seguido por su compañero Andre Kimi Antonelli. La segunda fila de la grilla tendrá a Lando Norris con su McLaren y Lewis Hamilton al mando de la Ferrari.

Lee además
franco colapinto y un guino a christine gz en su reencuentro en la formula 1 que causo furor
Hay tiempo para todo

Franco Colapinto y un guiño a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor
asi fue el error de un mecanico por el que fue penalizado franco colapinto
Video

Así fue el error de un mecánico por el que fue penalizado Franco Colapinto

Franco Colapinto tuvo un rendimiento discreto en el circuito de Shanghái. Avanzó a SQ2 con lo justo a más de medio segundo de Pierre Gasly en esa primera tanda. Finalmente, firmó el 16° tiempo de la segunda sesión de la Sprint Shootout que lo dejó a 0.922 de la vuelta más veloz de su compañero de Alpine (7° con 1:33.495) y a 0.707 del tiempo de corte que firmó Isack Hadjar de Red Bull Racing (10° con 1:33.620).

El francés tuvo un rendimiento sobresaliente con el A526 y se convirtió en “el mejor del resto” con un giro de 1:32.888 en SQ3 con gomas rojas que lo dejó ubicado en el 7° puesto de la grilla, por delante incluso de los Red Bull Racing de Isack Hadjar y Max Verstappen.

“Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, analizó el argentino.

La carrera Sprint será a 19 vueltas y entregará puntos del 1° al 8° puesto con 8 unidades para el ganador: se largará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 de Argentina. Luego, a las 4 de la mañana, se celebrará la clasificación que ordenará la grilla para la cita principal que será el domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana (hora Argentina) y constará de 56 giros.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia y Russell ganó con Mercedes

La preocupación de Colapinto tras la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del GP de Australia y Alpine sigue lejos de la pelea

Ni Magis TV, ni Xuper TV: mirá dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Australia

Fórmula 1: Franco Colapinto pone primera con la ilusión renovada en el GP de Australia

San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció 2 a1 a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Prensa San Martín. 
Primera Nacional

San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Te Puede Interesar

Jáchal inició esta semana los trabajos de repavimentación de la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus.
Importante tarea

Mejoran una importante terminal de ómnibus sanjuanina: el detalle de las obras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenaron al coleccionista violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas
Investigación

Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

Foto: Prensa San Martín. 
Primera Nacional

San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China
Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China