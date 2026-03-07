La preocupación de Colapinto tras la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine) , reconoció que en su equipo tienen una idea de los problemas que tuvo el auto durante la clasificación , aunque se lamentó porque “es muy difícil solucionarlo tan rápido”.

Fórmula 1 Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del GP de Australia y Alpine sigue lejos de la pelea

Comunicado La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

Luego de la clasificación, en la que finalizó 16°, Colapinto aclaró que “lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan. Llevar el auto del simulador a la realidad en pista es difícil”.

De todas maneras, hizo énfasis en que “lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes y trabajar con eso”, y continuó: “Va a haber que trabajar para entender la diferencia y creo que vamos por buen camino”.

Finalmente, subrayó que “si bien el campeonato es largo, va a ser importante evolucionar rápido”.

Colapinto no pudo destacar en la clasificación del Gran Premio de Australia, que se lleva a cabo en el circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne, por lo que tendrá que redondear una actuación casi perfecta si quiere escalar hasta el 10° puesto para así meterse en zona de puntos.__IP__