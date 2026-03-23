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¡Viva el amor!

Aseguran que Franco Colapinto está de novio con una estrella de Broadway

El piloto de F1 subió a sus redes una foto de ella y despertó los rumores. La actriz y cantante argentina de 25 años tiene una larga trayectoria en Broadway y producciones de Hollywood.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A raíz de un posteo que realizó Franco Colapinto (22) en su cuenta de Instagram surgieron los rumores de romance entre el piloto de F1 y la actriz y cantante Maia Reficco (25).

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Colapinto subió una imagen de Maia con uno de sus cascos y luego le siguió un cruce de mensajes entre ambos, lo que hizo que se especulara con una incipiente relación amorosa.

Quién es Maia Reficco, la ¿pareja? de Franco Colapinto

Nacida el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, hija de padres argentinos, Maia logró primero su reconocimiento con el público infanto-juvenil al interpretar el personaje principal en la serie de Nickelodeon, Kally’s Mashup (2017-2019), en donde demostró sus talentos en el canto y en la actuación.

Además, a sus 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Evita en el icónico musical de Broadway. "Necesitaban una latinoamericana, preferentemente argentina, para hacer de Evita. Me mandaron mails y yo no contesté porque pensé que era spam. Audicioné y quedé”, le comentó tiempo atrás Maia a Clarín sobre cómo llegó a la meca del teatro musical.

Y, tiempo después, en 2023, se convirtió en Noa Olivar, una de las cinco “chicas finales (final girls)” del reboot de la serie de Pretty Little Liars, cuyas temporadas están disponibles en HBO MAX.

En 2024 interpretó a Eurydice, la protagonista de la histórica obra musical Hadestown, también en Broadway. "Era mi sueño desde que era muy chiquita. Esas cosas con las que hasta me daba vergüenza soñar", comentó en aquel entonces, a pura emoción.

Ese mismo año también estrenó el filme One Fast Move, con KJ Apa y Eric Dane, disponible en Amazon Prime.

Y en 2025 se estrenó en Netflix la comedia romántica La Dolce Villa, que protagoniza junto a Scott Foley y Violante Placido.

Recientemente, Maia acaba de finalizar el rodaje de la película romántica The Last Sunrise (El Último Amanecer), basada en una novela de Anna Todd (autora de "After"). La argentina es la protagonista junto al español Fernando Lindez y la participación de Eva Longoria. La película llegará a los cines en este 2026."Soy muy adicta al mate, pero a un nivel ridículo. Mantengo la misma vida allá, incluso todos mis amigos son argentinos, por fuera del trabajo. Y he hecho probar a toda persona que me encontré el mate, las empanadas... Lo que más extraño es mi gente, mi familia, mi perro, mis amigos, mi casa. Es difícil, pero lo elijo”, comentó, en referencia a sus costumbres argentinas en Estados Unidos, donde mayormente lleva adelante su carrera.

En el plano personal, Maia fue pareja del cantante uruguayo de Marama Agus Casanova, también del actor británico Kit Connor (reconocido por su papel en la serie Heartstopper) y recientemente terminó una relación con el cantante y actor inglés Tom Francis.

(Fuente: Clarín)

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