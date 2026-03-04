miércoles 4 de marzo 2026

Automovilismo

Fórmula 1: Franco Colapinto pone primera con la ilusión renovada en el GP de Australia

El argentino busca iniciar la temporada de la mejor manera posible en uno de los mejores circuitos del calendario. También corren Varrone y Colnaghi en F2 y F3.

Por Agencia NA
Franco Colapinto inicia este jueves una nueva temporada en la Fórmula 1.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará este jueves cuando se desarrollen las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia, que contará con la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien viene de completar una muy buena pretemporada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la actividad iniciará a las 22:30 (hora de Argentina) con las primeras prácticas libres, que se extenderán durante una hora. Los pilotos tendrán poco descanso, ya que a las 2 de la madrugada del viernes será la segunda sesión de entrenamientos.

Este Gran Premio se disputa en uno de los mejores circuitos del calendario. Se trata del trazado de Albert Park, que se encuentra en la ciudad de Melbourne, cuenta con 16 curvas, tres zonas de DRS y una extensión de 5,278 kilómetros.

Colapinto viene de redondear una gran pretemporada, donde consiguió buenos resultados tanto en los tests privados de Barcelona como en los que se desarrollaron en Bahréin en febrero. Esto, sumado a la gran cantidad de vueltas que dio con su Alpine A526, le permitirá llegar con muy buenas sensaciones a la primera fecha del campeonato.

De esta manera, el argentino buscará dejar atrás la floja temporada 2025, en la que sufrió muchísimo con el peor coche de la parrilla y fue uno de los dos pilotos que no logró sumar puntos junto con el australiano Jack Doohan.

Coalpinto no será el único argentino que correrá este fin de semana en Australia, ya que también dirán presente Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3.

En lo que respecta a lo que podría ser la pelea por las primeras posiciones en la Fórmula 1, hay una gran incertidumbre ya que esta temporada contará con una enorme cantidad de modificaciones en el reglamento, por lo que se podrían dar varias sorpresas.

El campeón vigente de la categoría es el británico Lando Norris (McLaren), aunque se espera que su compañero de equipos, el australiano Oscar Piastri, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton puedan hacerle pelea.

Los horarios del GP de Australia

  • Práctica libre 1: jueves de 22:30 a 23:30
  • Práctica libre 2: viernes de 2:00 a 3:00
  • Práctica libre 3: viernes de 22:30 a 23:30
  • Clasificación: sábado de 2:00 a 3:00
  • Carrera: domingo de 1:00 a 2:00

