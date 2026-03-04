miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Extensión del contrato

Fran se queda en Argentinos: metió firma y hay sanjuanino para rato en La Paternal

El defensor ex San Martín renovó con Argentinos Juniors hasta diciembre de 2029 bajo el esquema de productividad. La noticia fue confirmada por las redes oficiales del club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fran 2
fran 3
francisco 1

Francisco Álvarez seguirá vistiendo la pilcha roja en La Paternal y la apuesta es fuerte. El central sanjuanino extendió su vínculo con Argentinos Juniors hasta diciembre de 2029, en un contrato bajo modalidad de productividad, una fórmula que el club viene utilizando para potenciar y respaldar a sus futbolistas.

Lee además
eduardo coudet llego a la argentina para asumir como dt de river: no esperaba el llamado, se dio todo rapido
En Ezeiza

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para asumir como DT de River: "No esperaba el llamado, se dio todo rápido"
vuelta a san juan damas 2026: horarios y recorrido de la etapa 1
Ciclismo

Vuelta a San Juan Damas 2026: horarios y recorrido de la Etapa 1

La confirmación llegó a través de la página oficial y las redes del club de La Paternal, que celebró la continuidad del defensor con un mensaje claro: confianza total en uno de los hombres que se ganó el puesto a base de rendimiento.

Álvarez arribó a la institución en enero de 2024, luego de un muy buen 2023 en Barracas Central, donde mostró solidez, personalidad y capacidad para liderar la última línea. Con contrato vigente hasta 2027, su nivel como titular habitual y su regularidad aceleraron las conversaciones para blindarlo por más tiempo.

Su camino comenzó en San Martín de San Juan, el club que lo vio formarse. Luego pasó por Talleres de Córdoba y tuvo un destacado préstamo en Barracas Central antes de dar el salto definitivo al Bicho.

Seguro en la marca, firme en el juego aéreo y con proyección para salir jugando, el sanjuanino se convirtió en una pieza importante del equipo. En cada presentación dejó en claro que no llegó solo para competir, sino para consolidarse.

Seguí leyendo

Boca y una difícil visita a Lanús por la Liga Profesional: el probable 11, a qué hora juega y dónde verlo

La Vuelta a San Juan Damas 2026 levantó su telón con un explosivo Prólogo en Santa Lucía

En el corazón de Villa del Carril, una velada de boxeo expone lo mejor de San Juan y Chile

Atlético de Madrid eliminó a Barcelona y es finalista de la Copa del Rey

Difundieron un video de la barra de Godoy Cruz apretando al plantel

"Nuestro club también crece": San Martín informó las obras del club, ¿con palito para Desamparados?

La AFA mantendría la suspensión de la novena fecha por el paro

El presidente Di Carlo confirmó que Coudet será el nuevo entrenador de River

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la vuelta a san juan damas 2026 levanto su telon con un explosivo prologo en santa lucia
Ciclismo

La Vuelta a San Juan Damas 2026 levantó su telón con un explosivo Prólogo en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Te Puede Interesar

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es normal
Escenario

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es "normal"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

El equipo interdisciplinario que aborda los casos de obesidad infantil en el Hospital de Pocito.
Para tomar conciencia

Aumenta la obesidad infantil en San Juan: los consejos de una especialista y cómo alimentar a los niños cuando ajusta el bolsillo

Alexis Adrián Gordillo el sujeto condenado. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Volvió a ser condenado

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

Un antiguo Lignum Crucis fue hallado por azar en la sacristía del Colegio Santa Rosa de Lima después de más de 8 décadas y regresará a la Catedral para su veneración pública.
Histórico

Una reliquia con astillas de la Cruz de Jesús que se perdió en el terremoto del '44, volverá a ser expuesta en San Juan