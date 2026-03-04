Fran se queda en Argentinos: metió firma y hay sanjuanino para rato en La Paternal

Francisco Álvarez seguirá vistiendo la pilcha roja en La Paternal y la apuesta es fuerte. El central sanjuanino extendió su vínculo con Argentinos Juniors hasta diciembre de 2029, en un contrato bajo modalidad de productividad, una fórmula que el club viene utilizando para potenciar y respaldar a sus futbolistas.

La confirmación llegó a través de la página oficial y las redes del club de La Paternal, que celebró la continuidad del defensor con un mensaje claro: confianza total en uno de los hombres que se ganó el puesto a base de rendimiento.

Álvarez arribó a la institución en enero de 2024, luego de un muy buen 2023 en Barracas Central, donde mostró solidez, personalidad y capacidad para liderar la última línea. Con contrato vigente hasta 2027, su nivel como titular habitual y su regularidad aceleraron las conversaciones para blindarlo por más tiempo.

Su camino comenzó en San Martín de San Juan, el club que lo vio formarse. Luego pasó por Talleres de Córdoba y tuvo un destacado préstamo en Barracas Central antes de dar el salto definitivo al Bicho.

Seguro en la marca, firme en el juego aéreo y con proyección para salir jugando, el sanjuanino se convirtió en una pieza importante del equipo. En cada presentación dejó en claro que no llegó solo para competir, sino para consolidarse.