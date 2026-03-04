miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Novedades en el Verdinegro

Plantel al cien: San Martín dejó atrás la intoxicación y ya piensa en Rafaela

Desde el club confirmaron que todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico están recuperados. Por el paro del fútbol argentino, el partido ante Agropecuario fue postergado y el próximo compromiso será el viernes 13 de marzo como visitante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa San Martín.&nbsp;

Foto: Prensa San Martín. 

Todo el plantel de San Martín se encuentra en óptimas condiciones físicas luego de la intoxicación alimentaria que golpeó a la delegación durante su estadía en Buenos Aires. La confirmación llegó desde la propia institución, que llevó tranquilidad tras varios días marcados por vómitos y malestares gastrointestinales.

Lee además
nuestro club tambien crece: san martin informo las obras del club, ¿con palito para desamparados?
En las redes

"Nuestro club también crece": San Martín informó las obras del club, ¿con palito para Desamparados?
hinchas de desamparados quemaron una camiseta de san martin: el video
En las redes

Hinchas de Desamparados quemaron una camiseta de San Martín: el video

“Están todos recuperados. Era una cuestión que por algún día te daba un vómito y demás, no sabemos bien cuál ha sido el motivo. Hemos estado averiguando con otros clubes que han estado en ese mismo momento en el mismo hotel, Central Córdoba, Almirante Brown, y no han tenido el inconveniente. No sabemos bien qué es lo que ha desencadenado”, indicaron a Tiempo de San Juan.

El cuadro comenzó a manifestarse tras el triunfo 2-0 ante Deportivo Madryn por la Copa Argentina. El Verdinegro había decidido permanecer en Buenos Aires para preparar el cruce frente a Tristán Suárez por la Primera Nacional, pero en plena concentración comenzaron a aparecer los síntomas que afectaron a jugadores, dirigentes y cuerpo técnico.

Uno de los casos más notorios fue el de Sebastián “Pulpo” González, que no pudo ser titular en el encuentro posterior debido al malestar, al igual que Diego Mercado, quien también estuvo condicionado físicamente. Si bien no hubo bajas totales, el equipo compitió sin estar en plenitud.

Superado el episodio, el grupo retomó la rutina habitual. Desde el club informaron que trabajarán durante toda la semana con normalidad, sin doble turno, y que viajarán el miércoles de la semana próximapara afrontar el siguiente compromiso.

Cabe destacar que San Martín no jugará este fin de semana frente a Agropecuario Argentino debido al paro del fútbol argentino en respaldo a Claudio “Chiqui” Tapia. El encuentro fue pospuesto y el próximo partido oficial será el viernes 13 de marzo, en condición de visitante ante Atlético Rafaela. Con el plantel nuevamente al cien por ciento, el Verdinegro busca enfocarse de lleno en lo deportivo y recuperar terreno tras caer ante Tristán Suárez.

Temas
Seguí leyendo

De Casa Amarilla al predio de Messi: San Martín y el especial entrenamiento en el Predio de Ezeiza

San Martín ya tiene árbitro confirmado para enfrentar a Tristán Suárez

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

El uno por uno de la victoria de San Martín frente a Madryn

Carlo Lattanzio, el jugador del partido: "Somos un equipo muy competitivo"

San Martín, entonado y feliz: le ganó a Deportivo Madryn y sacó boleto a la próxima instancia de la Copa Argentina

San Martín y la última herida copera: fue en manos de un gigante que sacó chapa y no perdonó

Copa Argentina: arrancó la venta de entradas para San Martín-Deportivo Madryn

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca y una dificil visita a lanus por la liga profesional: el probable 11, a que hora juega y donde verlo
Apertura

Boca y una difícil visita a Lanús por la Liga Profesional: el probable 11, a qué hora juega y dónde verlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Te Puede Interesar

Se llevan el tradicional trencito del Parque de Mayo para iniciar su reparación.
Obras

Trencito del Parque a reparación: cómo es la ambiciosa tarea para volverlo a la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rob McEwen, presidente de McEwen Copper, durante la PDAC en Toronto. Desde allí, se sumó al rechazo a una ley de proveedores mineros en San Juan y pidió “no capturar todo antes de que el dinero se invierta”.
Minería

Los Azules, también contra una ley de proveedores mineros: un dardo y un consejo para calmar ansiedades

Un ciclista de 82 años murió al ser impactado por una camioneta en Médano de Oro. (Imagen ilustrativa)
En Médano de Oro

Una camioneta invadió el carril contrario, atropelló a un ciclista de 82 años y lo mató

La advertencia de Eduardo Coudet en su presentación como DT de River: No vine a un cumpleaños
Mundo millonario

La advertencia de Eduardo Coudet en su presentación como DT de River: "No vine a un cumpleaños"

Los cuatro policías federales investigados por el robo de dinero a un camionero.
Este miércoles

Fallido inicio del juicio contra los policías federales acusados de robarle $20.000.000 a un camionero: ¿habrá acuerdo con la víctima?