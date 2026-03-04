Plantel al cien: San Martín dejó atrás la intoxicación y ya piensa en Rafaela

Todo el plantel de San Martín se encuentra en óptimas condiciones físicas luego de la intoxicación alimentaria que golpeó a la delegación durante su estadía en Buenos Aires . La confirmación llegó desde la propia institución, que llevó tranquilidad tras varios días marcados por vómitos y malestares gastrointestinales.

En las redes "Nuestro club también crece": San Martín informó las obras del club, ¿con palito para Desamparados?

“Están todos recuperados. Era una cuestión que por algún día te daba un vómito y demás, no sabemos bien cuál ha sido el motivo. Hemos estado averiguando con otros clubes que han estado en ese mismo momento en el mismo hotel, Central Córdoba, Almirante Brown, y no han tenido el inconveniente. No sabemos bien qué es lo que ha desencadenado”, indicaron a Tiempo de San Juan.

El cuadro comenzó a manifestarse tras el triunfo 2-0 ante Deportivo Madryn por la Copa Argentina. El Verdinegro había decidido permanecer en Buenos Aires para preparar el cruce frente a Tristán Suárez por la Primera Nacional, pero en plena concentración comenzaron a aparecer los síntomas que afectaron a jugadores, dirigentes y cuerpo técnico.

Uno de los casos más notorios fue el de Sebastián “Pulpo” González, que no pudo ser titular en el encuentro posterior debido al malestar, al igual que Diego Mercado, quien también estuvo condicionado físicamente. Si bien no hubo bajas totales, el equipo compitió sin estar en plenitud.

Superado el episodio, el grupo retomó la rutina habitual. Desde el club informaron que trabajarán durante toda la semana con normalidad, sin doble turno, y que viajarán el miércoles de la semana próximapara afrontar el siguiente compromiso.

Cabe destacar que San Martín no jugará este fin de semana frente a Agropecuario Argentino debido al paro del fútbol argentino en respaldo a Claudio “Chiqui” Tapia. El encuentro fue pospuesto y el próximo partido oficial será el viernes 13 de marzo, en condición de visitante ante Atlético Rafaela. Con el plantel nuevamente al cien por ciento, el Verdinegro busca enfocarse de lleno en lo deportivo y recuperar terreno tras caer ante Tristán Suárez.