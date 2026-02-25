miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Puntaje

El uno por uno de la victoria de San Martín frente a Madryn

El elenco sanjuanino logró pasar de ronda en la Copa Argentina, al vencer 2-0 a Deportivo Madryn. Los jugadores respondieron al pedido de Martos, hubo destacados y goleadores. Los números.

Por Redacción Tiempo de San Juan
HCB3xT7XMAAdgoE

Maximiliano Velazco (5): arquero que se consolidó bajo los tres palos ante la salida de Borgogno. Hoy no tuvo mucho trabajo, pero las que le tocó responder lo hizo bastante bien.

Lee además
Foto: Copa Argentina.
Pasaje en mano

San Martín, entonado y feliz: le ganó a Deportivo Madryn y sacó boleto a la próxima instancia de la Copa Argentina
carlo lattanzio, el jugador del partido: somos un equipo muy competitivo
San Martín

Carlo Lattanzio, el jugador del partido: "Somos un equipo muy competitivo"

Emanuel Aguilera (6): central aprobado. Siempre se lo vio seguro para cortar, firme y pegado a su compañero del fondo.

Dante Álvarez (5): se jugó mucho por su banda y esto hizo que su desgaste físico sea aún mayor. Al principio se lo notó un poco impreciso, pero se fue afianzando con el correr de los minutos.

Facundo Nadalín (6): punto alto del fondo. Arrancó de titular y fue su debut con esta camiseta. Poco pasó la pelota por la derecha, pero cuando tocó lo hizo bien. Le faltó proyectarse un poco más, pero fue sin duda el creador del primer tanto que estuvo en los pies de Juncos.

Nicolás Pelaitay (5): caudillo, capitán y un jefe de la mitad de la cancha. El encuentro se hizo trabado en la mitad y ahí estuvo el sanjuanino, para hilar y ayudar en defensa.

Julián Marchio (6): un perfil con autoridad y seguro al momento de salir a crear. Buscó combinarse con sus compañeros y llegar claro al arco.

Bruno Juncos (4): uno de los más bajos del equipo. Arrancó de titular y si bien la pelota pasó por él en varias creaciones, se lo vio inseguro y con poca claridad al momento de los pases. Sacó un bombazo que se fue muy desviado. Terminó siendo reemplazado.

Sebastián Jaurena (7.5): lo mejor de la cancha. Creativo, insistente y punzante. El jugador hizo de las suyas cada vez que le tocó tener la pelota en los pies. Presionó alto y estuvo para jugar en todas.

Genaro Rossi (5): al principio del partido se lo notó impreciso, pero fue mejorando con el correr de los minutos, donde pudo asentarse y encontrar espacios.

Carlo Lattanzio (7.5): al igual que Jaurena, Lattanzio también 'se comió la cancha'. Fue el jugador del partido y demostró estar a la altura en partidos como estos. Seguro, yendo al frente y participativo. Terminó amonestado.

Leonardo Monje (6): titular en el once inicial. Se corrió todo y estuvo en el lugar justo para poner el primero de la tarde. Apareció por el segundo palo tras un centro a quemarropa de Nadalín y sacó un bombazo para el 1-0. Aprobado.

Temas
Seguí leyendo

San Martín y la última herida copera: fue en manos de un gigante que sacó chapa y no perdonó

Copa Argentina: arrancó la venta de entradas para San Martín-Deportivo Madryn

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

San Martín-Deportivo Madryn, el compromiso de copa: el estadio, venta de entradas y en qué precio se venderán

San Martín se refuerza para volver a Primera: sumó a un delantero que viene de un gigante de Uruguay

Los puntajes de este verdinegro en construcción: Pulpito, Naza Fúnez y Hachen, los números más altos

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

En fotos: San Martín estrenó localía con acceso exclusivo para socios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Copa Argentina.
Pasaje en mano

San Martín, entonado y feliz: le ganó a Deportivo Madryn y sacó boleto a la próxima instancia de la Copa Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Te Puede Interesar

El gendarme argentino preso en Venezuela, Nahuel Gallo, sigue en huelga de hambre
Protesta

El gendarme argentino preso en Venezuela, Nahuel Gallo, sigue en huelga de hambre

Por Agencia NA
Foto: Copa Argentina.
Pasaje en mano

San Martín, entonado y feliz: le ganó a Deportivo Madryn y sacó boleto a la próxima instancia de la Copa Argentina

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón
Buscado

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan
Panorama incierto

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans millennials, Federico siempre presente y la admiración por San Juan
Música

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan