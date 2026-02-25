El uno por uno de la victoria de San Martín frente a Madryn

Maximiliano Velazco (5): arquero que se consolidó bajo los tres palos ante la salida de Borgogno. Hoy no tuvo mucho trabajo, pero las que le tocó responder lo hizo bastante bien.

Pasaje en mano San Martín, entonado y feliz: le ganó a Deportivo Madryn y sacó boleto a la próxima instancia de la Copa Argentina

Emanuel Aguilera (6): central aprobado. Siempre se lo vio seguro para cortar, firme y pegado a su compañero del fondo.

Dante Álvarez (5): se jugó mucho por su banda y esto hizo que su desgaste físico sea aún mayor. Al principio se lo notó un poco impreciso, pero se fue afianzando con el correr de los minutos.

Facundo Nadalín (6): punto alto del fondo. Arrancó de titular y fue su debut con esta camiseta. Poco pasó la pelota por la derecha, pero cuando tocó lo hizo bien. Le faltó proyectarse un poco más, pero fue sin duda el creador del primer tanto que estuvo en los pies de Juncos.

Nicolás Pelaitay (5): caudillo, capitán y un jefe de la mitad de la cancha. El encuentro se hizo trabado en la mitad y ahí estuvo el sanjuanino, para hilar y ayudar en defensa.

Julián Marchio (6): un perfil con autoridad y seguro al momento de salir a crear. Buscó combinarse con sus compañeros y llegar claro al arco.

Bruno Juncos (4): uno de los más bajos del equipo. Arrancó de titular y si bien la pelota pasó por él en varias creaciones, se lo vio inseguro y con poca claridad al momento de los pases. Sacó un bombazo que se fue muy desviado. Terminó siendo reemplazado.

Sebastián Jaurena (7.5): lo mejor de la cancha. Creativo, insistente y punzante. El jugador hizo de las suyas cada vez que le tocó tener la pelota en los pies. Presionó alto y estuvo para jugar en todas.

Genaro Rossi (5): al principio del partido se lo notó impreciso, pero fue mejorando con el correr de los minutos, donde pudo asentarse y encontrar espacios.

Carlo Lattanzio (7.5): al igual que Jaurena, Lattanzio también 'se comió la cancha'. Fue el jugador del partido y demostró estar a la altura en partidos como estos. Seguro, yendo al frente y participativo. Terminó amonestado.

Leonardo Monje (6): titular en el once inicial. Se corrió todo y estuvo en el lugar justo para poner el primero de la tarde. Apareció por el segundo palo tras un centro a quemarropa de Nadalín y sacó un bombazo para el 1-0. Aprobado.