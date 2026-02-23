San Martín-Deportivo Madryn, el compromiso de copa: el estadio, venta de entradas y en qué precio se venderán

La hinchada de San Martín.

El cruce entre San Martín y Deportivo Madryn por los 32avos de final de la Copa Argentina ya tiene todo confirmado y los hinchas se ilusionan. El partido se jugará en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, este miércoles desde las 17hs, este escenario fue elegido tras el cambio informado el fin de semana. Para el Verdinegro será una prueba clave en una competencia que corre en paralelo al ascenso y donde buscará ganar para avanzar de ronda y medirse luego ante Platense, donde ataja Matías Borgogno, ex arquero y capitán del Verdinegro.

En lo que respecta a la venta de entradas para los hinchas sanjuaninos, se realizará el martes 24 de febrero, de 11 a 18 horas, en las boleterías del estadio Ingeniero Hilario Sánchez (Mendoza 1164Norte, San Juan). Desde la organización aclararon que no se venderán tickets el día del partido en el estadio Ciudad de Caseros, por lo que deberán adquirirse de manera anticipada en la provincia.

Los precios fueron fijados en $40.000 para Menores Popular (hasta 11 años) y $50.000 la Popular. Las entradas podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito, ya que todas las boleterías contarán con PosNet. En tanto, las personas con discapacidad deberán canjear su entrada el día del encuentro en el estadio de Caseros, presentando DNI y el certificado correspondiente.

