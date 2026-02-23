Marcelo Castañares, el estilista que cruzó la cordillera para ganar un lugar de privilegio en Santiago de Chile

Para Marcelo Castañares cruzar la cordillera no fue una aventura. Lo hizo de una manera pensada, coordinada y con objetivos claros, al punto que cuando llegó al Barrio Las Condes en Santiago de Chile, ya tenía clientas que anhelaban su traslado definitivo. Su especialidad - la colorimetría-, por ese entonces no estaba tan desarrollada en el país trasandino y él arribaba con vasta experiencia adquirida junto a los reconocidos estilistas Miguel Angel Alessi y luego con Gavis Robledo, además de varias especializaciones en Córdoba y Buenos Aires con la marca L´oreal. Así hizo un camino de 16 años en los que atendió un público exigente de la alta sociedad chilena. Actualmente tiene su estudio en Vitacura donde recibe a decenas de mujeres que buscan verse y sentirse bien.

En 2008 fue cuando decidió viajar cada dos meses a la Capital chilena para atender a un puñado de clientas que pronto se multiplicaría con creces. Pasaron dos años y no daba para más, había llegado el momento de optar por uno u otro país. Alquiló un solárium en pleno Barrio Las Condes, una próspera comuna en el sector oriente de Santiago, reconocida por ser un fuerte centro financiero, comercial y residencial de alto nivel.

“Cuando sentí que tenía la solidez para venirme, recién lo hice. Primero fue al departamento de una amiga hasta que alquilé uno espectacular porque ya tenía una clientela permanente. Argentina estaba tan devaluada en ese momento que con tres clientas por semana en Chile pagaba medio mes de vida. Era una diferencia impresionante. La verdad es que me fue bien porque en ese momento los estilistas argentinos teníamos bastante éxito aquí porque no había mucha experiencia en el mundo del color. Hoy por hoy ha evolucionado el mercado y la verdad es que han surgido muy buenos profesionales”, cuenta Marcelo.

Siempre ha trabajado en el sector oriental de Santiago lo que le ha permitido una tranquilidad económica gracias a contar con un público de gran solvencia. Además el servicio de peluquería siempre ha sido caro en ese país comparado con Argentina.

“La mujer santiaguina es una mujer de mundo, informada, al tanto de todo lo que surge en la moda y eso demanda una permanente especialización y adaptación a las novedades de la estética integral”, indica.

Durante el tiempo que estuvo en Las Condes atendió mucha gente del mundo del espectáculo y la farándula chilena, pero su objetivo era abrir un salón boutique propio en Vitacura, una comuna apenas separada por una avenida del Barrio Las Condes, siempre en la Región Metropolitana.

“Surgió la oportunidad y me trasladé para trabajar solo para un público que demanda atención plena y personalizada. Acá estoy tranquilo y trabajando muy bien”, cuenta.

La decisión de radicarse en Chile surgió porque sintió que acá había llegado a un techo que no podía superar. Y la vida le dio la razón porque logró viajar a Estados Unidos a perfeccionarse con los mejores coloristas de ese país, además de otros lugares del mundo. Eso también le abrió puertas a una clientela exigente.

Se puede decir que ha tejido una red de clientas que actualmente lo sostienen en Santiago para vivir con comodidad y tranquilidad, algo que en San Juan le costó lograr debido a los vaivenes de la economía del país.

Su salón también ofrece servicio de maquillaje profesional que está a cargo de su compañero Edgardo.

Los tratamientos de botox orgánico de última generación están a la orden del día para los alisados capilares como todos aquellos que van surgiendo en el mundo y no tarda en incorporar.

A los 18 años, Marcelo ya daba sus pasos de experto colorista en una reconocida academia cordobesa, luego trabajó con Miguel Angel Alessi y posteriormente con Gavis Robledo. A la par no faltaban las especializaciones en la Academia de L'Oreal Profesional que por esos años era lo máximo en color.

A diferencia de Argentina, en la Capital chilena la atención de las peluquerías también incluye el lunes, pero Marce nunca pudo lograr romper con esa costumbre y lo sigue haciendo de martes a sábado. Su día empieza bien temprano para entrenar cada mañana antes de las 10, hora en la que está listo para atender a sus clientas hasta las 17. “Es el horario en el que la gente se mueve porque a las seis ya quieren estar en su casa con sus familias”, agrega.

Vitacura le permitió cumplir su sueño de trabajar en plena metrópoli pero con la tranquilidad de no estar inmerso en la locura del tránsito que tienen otras zonas aledañas. “Estoy muy feliz, estoy trabajando tranquilo”, dice.

Ha cumplido 27 años en su profesión con un presente soñado, pero siempre dispuesto a mirar al futuro. Su otro sueño es trasladarse dentro de algunos años a una zona más comercial con un equipo de gente que trabaje en el salón.

Dos o tres veces al año realiza talleres de capacitación para profesionales con mucho éxito porque al ser una persona reconocida esperan tomar clases con él. Eso sí el cupo es siempre muy limitado para garantizar el aprendizaje y la práctica.

¿Qué demanda la mujer chilena en la peluquería? “En Las Condes como en Vitacura, la santiaguina es bastante exigente porque es una mujer de mundo, con un nivel económico importante que le permite estar bien e ir mucho a la peluquería. Es que a diferencia de Argentina donde todas las mujeres pueden hacerlo, acá está muy fragmentado”, asegura.

En cuanto a las diferencias de gustos para llevar el cabello, Marcelo dice que la santiaguina es más tranquila, prefiere colores sin estridencias. Los favoritos para este verano fueron los rubios cálidos, vainilla y los tonos caramelo, siempre sutiles. En tanto para este invierno llegan los castaños iluminados, las morenas iluminadas con tonos color avellana.

A pesar de la cercanía con San Juan sigue extrañando cosas y sobre todo personas: Su pequeña familia integrada por su mamá, sus hermanos, sus sobrinos y las juntadas espontáneas de amigos que allá no suceden

La realidad del país trasandino no es la misma que cuando llegó, asegura Marcelo, tanto que “muchos emprendedores han caído en los últimos años porque hubo un deterioro de la economía”. La pandemia primero y la situación chilena después los empujo a unirse en una red –previa capacitación de seis meses-, que se apoya en forma constante. En ese marco se reconoce como un afortunado porque no necesita hacer publicidad para tener clientas. Eso sí, cuando alguien de la red lo demanda (o viceversa), colaboran, arman alianzas o eventos para apoyarse mutuamente.

Estos años allí le han permitido viajar de Norte a Sur por el país, como así también especializarse en otros lugares del mundo. “Capacitarme con la marca Redken en Estados Unidos me abrió muchas puertas y contactos, al igual que la que hice con Zafira una marca internacional , y con quien trabajo mucho actualmente”.

Una vuelta por San Juan

Marcelo cocina bastante para no extrañar sabores sanjuaninos como las albóndigas con tuco y las tortillas de papa que le recuerdan a la provincia. Ahora está realizando el camino que a simple vista parece inverso, pero no. Viene cada dos meses a San Juan al salón de Fabian Flores para atender clientas que lo convocan, pero tiene claro que su lugar de residencia es Chile.

