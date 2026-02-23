Una familia de Rawson busca a su mascota, el loro "Muñeco": ofrecen recompensa

Una familia sanjuanina inició una intensa búsqueda para dar con el paradero de “Muñeco”, un loro amazónico verde que se perdió el pasado 21 de febrero en el departamento de Rawson.
Muñeco es un loro amazónico verde brillante, con mejillas amarillas y frente azulada. Sus dueños aseguran que depende totalmente de sus cuidados.
El ave se extravió en la zona ubicada detrás de la Comisaría 25 y desde entonces no hubo novedades sobre su ubicación. Según describieron sus dueños, se trata de un loro pequeño, de color verde brillante, con mejillas amarillas, frente azulada y pico oscuro.
“Es parte de la familia y depende mucho de nosotros”, expresaron con preocupación. Muñeco está acostumbrado al cuidado en el hogar, por lo que temen que no pueda sobrevivir por su cuenta durante mucho tiempo.
La familia ofrece una buena recompensa a quien pueda aportar datos certeros que permitan encontrarlo.
Ante cualquier información, comunicarse de inmediato a los teléfonos: 2645727574, 2646293054, 2646253857.
Piden a vecinos de la zona revisar patios, árboles y techos, y dar aviso ante cualquier avistamiento.