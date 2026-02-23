lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avances

Aceite de cannabis en San Juan: qué pasa con la venta por OSP y en departamentos alejados

El presidente de CANME, Gonzalo Campos, confirmó gestiones con droguerías para llegar a todo San Juan y la presentación formal para que el producto ingrese al vademécum de la mayor obra social local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El cannabis medicinal producido en San Juan por la empresa estatal CANME ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad en las góndolas de las farmacias locales. Mientras la demanda de tratamientos alternativos crece, se busca ahora que el aceite no solo esté disponible en el Gran San Juan, sino que también cuente con el respaldo de la seguridad social y llegue a los puntos más distantes de la provincia.

Lee además
cannabis medicinal de canme en san juan: todas las cifras de su historico inicio de venta en farmacias
Un hito para la salud provincial

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias
con tanta nieve, se extrana el zonda: el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la historica nevada y el toque de queda en nueva york
Temporal extremo

"Con tanta nieve, se extraña el Zonda": el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York

Respecto a la cobertura económica, Campos anunció un paso administrativo fundamental dado recientemente para que los afiliados a la Obra Social Provincia (OSP) puedan acceder al tratamiento con descuento. Al respecto, el funcionario dijo este lunes, en diálogo con Radio Sarmiento, que "el día viernes hemos presentado al Ministerio de Salud un pedido de incorporación al vademécum de la Obra Social Provincia. Creo que si eso se pudiese llegar a concretar, va a ser un buen salto de calidad que va a tomar la empresa. Sin embargo, eso va a tardar porque es un expediente que ha iniciado recién en febrero. Hay que recordar que el producto fue habilitado para la comercialización a fin de año y enero ha tenido poco movimiento. Esto lleva un circuito administrativo importante, por eso hay que administrar las ansiedades e ir concretando paso por paso".

image

Por otro lado, la distribución en los departamentos alejados como Jáchal, Iglesia, Valle Fértil o Sarmiento representa el próximo gran desafío logístico para CANME. Hasta el momento, el laboratorio realiza ventas directas a farmacias, lo que limita el alcance territorial. Para subsanar esta situación, la estrategia se centra en cerrar acuerdos con grandes distribuidores que ya poseen la infraestructura necesaria para cubrir toda la geografía sanjuanina.

Campos argumentó que la clave está en el vínculo con el sector privado: "Estamos en primeros indicios de conversaciones con Farmen, que es una de las droguerías más importantes de San Juan, que tiene distribución masiva y llega a todos los departamentos alejados de la provincia. Si lo podemos realizar, sería una cuestión altamente positiva. Las droguerías permiten una diversificación más masiva y llegar hasta el último nivel de conexión, a los departamentos donde nosotros, a través del laboratorio, no podríamos llegar. Si bien a las farmacias les conviene comprarnos directamente por una cuestión de margen de ganancia, la droguería es la que garantiza que el producto esté en toda la provincia".

Dónde comprar

image

El producto actual consiste en un gotero de 10 ml de solución oleosa de cannabidiol con aceite de sésamo, elaborado bajo estrictas normas de buenas prácticas de fabricación y sujeto a prescripción médica obligatoria. Actualmente, el aceite puede encontrarse en farmacias como Cuyo, las sucursales de Patio Libertad, farmacia Matías en Capital, y los establecimientos San Martín de Porres en Rawson y la farmacia Salta en Chimbas. Además, se están ultimando detalles para sumar a la farmacia Echegaray y nuevos puntos en el departamento Santa Lucía.

La empresa también inició expedientes para que hospitales descentralizados como el Rawson y el Marcial Quiroga adquieran el producto para sus farmacias internas. En paralelo, se trabaja en la atención de la demanda veterinaria, ya que los profesionales del área pidieron presentaciones de mayor volumen, como goteros de 30 ml, para el tratamiento de animales de gran porte como caballos.

Hacia el futuro, CANME se encuentra en la segunda etapa de investigación para desarrollar un producto de "espectro completo" (Full Spectrum), que incluirá otros cannabinoides como THC en porcentajes bajos, CBG y CBN, ampliando la versatilidad para tratar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, además de afecciones dermatológicas.

Temas
Seguí leyendo

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Una familia de Rawson busca a su mascota, el loro "Muñeco": ofrecen recompensa

Dos sanjuaninos ganaron más de $5.000.000 con el Quini 6

Boleto escolar y docente gratuito: qué opinan los sanjuaninos, según una encuesta

Cuáles son los 4 departamentos sanjuaninos con más tráfico de aves y los datos clave de los operativos de rescate

Camino al centenario: los momentos inolvidables de Mirtha Legrand en San Juan

Valle Fértil ofrece descuentos en alojamientos, gastronomía y aventura hasta julio: conocelos

Ofrecerán atención médica y veterinaria gratuita en dos departamentos de la provincia: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ambiente dio a conocer un balance sobre el tráfico y rescate de fauna local, principalmente aves, y detalló cuáles son los cuatros departamentos sanjuaninos más complicados.
Balance

Cuáles son los 4 departamentos sanjuaninos con más tráfico de aves y los datos clave de los operativos de rescate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta
Historias sanjuaninas

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

A la izquierda, el jugador señalado como el autor de la agresión: Gustavo Naveda. A la derecha, la víctima fue Matías Esterman
Lo último

Violencia en el fútbol local: al jugador de Trinidad le imputarán el delito de lesiones leves agravadas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con tanta nieve, se extraña el Zonda: el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York
Temporal extremo

"Con tanta nieve, se extraña el Zonda": el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo
Con las maletas listas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

Ya hay fecha para el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado
Congreso

Ya hay fecha para el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado

Yo hago caer a cualquiera: así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece
En las redes

"Yo hago caer a cualquiera": así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece