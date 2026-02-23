Aceite de cannabis en San Juan: qué pasa con la venta por OSP y en departamentos alejados

El cannabis medicinal producido en San Juan por la empresa estatal CANME ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad en las góndolas de las farmacias locales. Mientras la demanda de tratamientos alternativos crece, se busca ahora que el aceite no solo esté disponible en el Gran San Juan, sino que también cuente con el respaldo de la seguridad social y llegue a los puntos más distantes de la provincia.

Respecto a la cobertura económica, Campos anunció un paso administrativo fundamental dado recientemente para que los afiliados a la Obra Social Provincia (OSP) puedan acceder al tratamiento con descuento. Al respecto, el funcionario dijo este lunes, en diálogo con Radio Sarmiento, que "el día viernes hemos presentado al Ministerio de Salud un pedido de incorporación al vademécum de la Obra Social Provincia. Creo que si eso se pudiese llegar a concretar, va a ser un buen salto de calidad que va a tomar la empresa. Sin embargo, eso va a tardar porque es un expediente que ha iniciado recién en febrero. Hay que recordar que el producto fue habilitado para la comercialización a fin de año y enero ha tenido poco movimiento. Esto lleva un circuito administrativo importante, por eso hay que administrar las ansiedades e ir concretando paso por paso".

Por otro lado, la distribución en los departamentos alejados como Jáchal, Iglesia, Valle Fértil o Sarmiento representa el próximo gran desafío logístico para CANME. Hasta el momento, el laboratorio realiza ventas directas a farmacias, lo que limita el alcance territorial. Para subsanar esta situación, la estrategia se centra en cerrar acuerdos con grandes distribuidores que ya poseen la infraestructura necesaria para cubrir toda la geografía sanjuanina.

Campos argumentó que la clave está en el vínculo con el sector privado: "Estamos en primeros indicios de conversaciones con Farmen, que es una de las droguerías más importantes de San Juan, que tiene distribución masiva y llega a todos los departamentos alejados de la provincia. Si lo podemos realizar, sería una cuestión altamente positiva. Las droguerías permiten una diversificación más masiva y llegar hasta el último nivel de conexión, a los departamentos donde nosotros, a través del laboratorio, no podríamos llegar. Si bien a las farmacias les conviene comprarnos directamente por una cuestión de margen de ganancia, la droguería es la que garantiza que el producto esté en toda la provincia".

Dónde comprar

El producto actual consiste en un gotero de 10 ml de solución oleosa de cannabidiol con aceite de sésamo, elaborado bajo estrictas normas de buenas prácticas de fabricación y sujeto a prescripción médica obligatoria. Actualmente, el aceite puede encontrarse en farmacias como Cuyo, las sucursales de Patio Libertad, farmacia Matías en Capital, y los establecimientos San Martín de Porres en Rawson y la farmacia Salta en Chimbas. Además, se están ultimando detalles para sumar a la farmacia Echegaray y nuevos puntos en el departamento Santa Lucía.

La empresa también inició expedientes para que hospitales descentralizados como el Rawson y el Marcial Quiroga adquieran el producto para sus farmacias internas. En paralelo, se trabaja en la atención de la demanda veterinaria, ya que los profesionales del área pidieron presentaciones de mayor volumen, como goteros de 30 ml, para el tratamiento de animales de gran porte como caballos.

Hacia el futuro, CANME se encuentra en la segunda etapa de investigación para desarrollar un producto de "espectro completo" (Full Spectrum), que incluirá otros cannabinoides como THC en porcentajes bajos, CBG y CBN, ampliando la versatilidad para tratar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, además de afecciones dermatológicas.