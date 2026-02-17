Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias

Hace apenas una semana, la provincia de San Juan marcó un hito en su historia sanitaria al cumplir el ambicioso objetivo de iniciar la venta oficial del aceite de cannabis medicinal que produce la empresa estatal CanMe en la red de farmacias locales. Este paso representa la culminación de un proceso de producción local orientado a facilitar el acceso seguro y legal a pacientes humanos y también para uso veterinario bajo prescripción médica. Este avance marca un hito, no solo por la disponibilidad del producto, sino por la consolidación de una industria estatal que garantiza estándares de calidad y trazabilidad para los usuarios sanjuaninos.

Tiempo de San Juan tuvo acceso a los datos que detallan cómo se ha organizado esta primera etapa de comercialización, la cual se apoya inicialmente en cinco establecimientos estratégicos. Según informó el presidente de CANME, Gonzalo Campos, los sanjuaninos pueden encontrar el CBD Cannabidiol CanMe 10% en: Farmacia Cuyo, en Farmacia Matías, en la zona de Capital. Asimismo, la cobertura se extiende al departamento de Rawson a través de la Farmacia San Martín de Porres y la Farmacia Villa Krause. Se suma a este esquema la Farmacia Echegaray, localizada en la intersección de Avenida Rioja y Santa Fe en el centro capitalino, completando así el primer anillo de distribución en el sector privado.

Radiografía del inicio operativo

Para lograr este desembarco, la empresa estatal CanMe ejecutó un intenso trabajo de campo documentado en un reciente informe de actividad que abarca los primeros 20 días hábiles de operación. Según estas cifras, se concretaron un total de 94 visitas institucionales, lo que arroja un promedio de casi cinco encuentros diarios para promover el producto y asegurar su correcta inserción en el mercado. Esta labor de promoción no se limitó únicamente a las farmacias, sino que incluyó un recorrido sistemático por hospitales, clínicas, consultorios privados y veterinarias, buscando sensibilizar a todos los actores del sistema de salud.

Alcance profesional y geográfico

El informe revela que la estrategia de comunicación científica se centró mayoritariamente en los farmacéuticos, aunque tuvo una fuerte penetración en especialidades médicas clave como neurología, traumatología, oncología y psiquiatría. También se destaca el interés en el área de geriatría, medicina de familia y neurología infantil, áreas donde el uso de cannabis medicinal ha mostrado resultados significativos. Geográficamente, el despliegue tuvo su epicentro en San Juan Capital, pero logró una cobertura efectiva en otros departamentos como Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas, asegurando que la información técnica llegara a los principales nodos poblacionales de la provincia.

Información técnica y futuro de la distribución

Durante estas actividades de promoción, se brindó información esencial sobre la composición de la solución oral al 10%, sus indicaciones, formas de uso y las condiciones necesarias para su conservación, además de ratificar la autorización vigente ante el Ministerio de Salud de la Provincia. El proceso de venta y distribución se encuentra bajo una supervisión diaria que garantiza la trazabilidad comercial y la detección de nuevas necesidades del mercado. En este sentido, CanMe ya se encuentra trabajando en la firma de convenios comerciales con droguerías para ampliar la red de distribución actual y asegurar que el aceite sanjuanino llegue a cada rincón de la provincia.