Un viaje al siglo pasado: vecinos de Rawson chayaron en Carnaval

Baldes, mangueras y bombitas en mano, vecinos del barrio Franklin salieron a jugar con agua y sostuvieron una costumbre muy ligada al carnaval sanjuanino. La escena remitió a otras décadas, cuando febrero se vivía en la vereda y la diversión era colectiva.
Entre los 70 y los 90, el carnaval en San Juan tenía fuerte impronta barrial. Cada cuadra armaba su propio ritual: grupos organizados, corridas, empapadas y risas compartidas durante horas.
Este fin de semana, ese clima reapareció en Rawson. Hubo chicos corriendo mojados, adultos sumados al juego y encuentros entre generaciones.
