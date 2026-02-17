martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tradición

Un viaje al siglo pasado: vecinos de Rawson chayaron en Carnaval

Vecinos del barrio Franklin salieron a chayar en las calles y recuperaron una postal típica de los carnavales sanjuaninos de décadas pasadas, a pura bombita y balde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-17 at 5.20.11 PM (1)

Baldes, mangueras y bombitas en mano, vecinos del barrio Franklin salieron a jugar con agua y sostuvieron una costumbre muy ligada al carnaval sanjuanino. La escena remitió a otras décadas, cuando febrero se vivía en la vereda y la diversión era colectiva.

Lee además
los berros se subio a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo
Postales

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo
desde hace 25 anos, bataller propone mirar a san juan a traves de la ventana
Televisión

Desde hace 25 años, Bataller propone mirar a San Juan a través de La Ventana

Entre los 70 y los 90, el carnaval en San Juan tenía fuerte impronta barrial. Cada cuadra armaba su propio ritual: grupos organizados, corridas, empapadas y risas compartidas durante horas.

Este fin de semana, ese clima reapareció en Rawson. Hubo chicos corriendo mojados, adultos sumados al juego y encuentros entre generaciones.

Embed - Tiempo de San Juan | Un viaje al carnaval de antes en Rawson Vecinos del barrio Franklin salieron con baldes, mangueras y bombitas para revivir la chaya... | Instagram
View this post on Instagram
Temas
Seguí leyendo

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

Alerta por correos maliciosos que simulan ser del Foro de Abogados

Ricardo Mollo contó la historia detrás de la sandía sanjuanina que ya es tradición en el Cosquín Rock: "Me acordé de..."

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

El Chalet Cantoni vuelve a llenarse de cine con el ciclo "Pantallas Abiertas"

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos

Julio Gómez, el sanjuanino que volvió a ponerse de pie

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento
Arbolado Público

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

Por Myriam Pérez
La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista
Elecciones

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Gentileza: El Bastón 
En Caucete

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo
Postales

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo