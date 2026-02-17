Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Para muchos sanjuaninos y turistas que recorren el Este provincial durante el verano, hay una parada que no se negocia: el Paraje Difunta Correa, en Vallecito. Ese rincón emblemático de Caucete no solo convoca por su profundo significado religioso, sino también por su entorno natural, enmarcado por cerros, y por una oferta turística que crece y se renueva, con propuestas que van desde hospedaje y gastronomía hasta actividades al aire libre.

Uno de los espacios que concentra la atención de quienes deciden quedarse algunas horas —o incluso pasar la noche— es el Hotel Terraza, recientemente remodelado y adaptado a las necesidades de los visitantes. Karen, encargada del lugar, aseguró que la temporada viene siendo positiva: “Gracias a Dios tenemos muchos visitantes, sobre todo los fines de semana”, comentó.

Embed - Hotel Terraza, una de las opciones hoteleras en la Difunta Correa

El hotel ofrece habitaciones dobles —matrimoniales— a un valor de $71.000 por noche, con desayuno incluido. Además, el alojamiento contempla el uso de la pileta y el acceso a bicicletas para recorrer los senderos del paraje, un servicio que también está incluido en la estadía.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 9.13.51 PM

El restaurante del Hotel Terraza funciona tanto para huéspedes como para quienes llegan solo a pasar el día. Allí se puede desayunar o merendar con un combo que incluye té o café, semitas, tortitas y mermeladas regionales, todo por $8.000. “Además del espacio con mesas, tenemos esta zona nueva, con sillones y completamente vidriada, desde donde se puede apreciar todo el paisaje. Se ve hermoso”, destacó Karen, y agregó que todo el edificio fue reacondicionado para brindar mayor comodidad a los turistas.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 9.13.50 PM

Además del descanso y la gastronomía, el hotel organiza circuitos culturales y visitas guiadas, pensados para que los visitantes conozcan más sobre la historia, la fe y el entorno natural del lugar.

Otros precios

WhatsApp Image 2026-02-07 at 10.08.39 PM

WhatsApp Image 2026-02-07 at 10.08.40 PM

WhatsApp Image 2026-02-07 at 10.08.40 PM (1)

La nueva cara del Paraje Difunta Correa

Mientras continúan avanzando las obras iniciadas a principios de 2025, quienes llegan al paraje ya pueden disfrutar de varias mejoras. Entre las novedades se destacan nuevos senderos, sanitarios recientemente habilitados y un renovado sector comercial, con galerías y locales que presentan estructuras metálicas reforzadas, nuevos cielorrasos, pisos estampados y luminaria moderna.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 9.13.53 PM

Así, el Paraje Difunta Correa se consolida como un destino que combina fe, paisaje y servicios, ideal para una visita en familia durante las vacaciones, ya sea por unas horas o para vivir una experiencia completa en el corazón del Este sanjuanino.