martes 17 de febrero 2026

Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

En vacaciones, el paraje ubicado en Caucete recibe gran cantidad de visitantes que llegan a demostrar su fe y disfrutar del paisaje y los servicios que se suman al lugar.

Por Daiana Kaziura
El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano.



Para muchos sanjuaninos y turistas que recorren el Este provincial durante el verano, hay una parada que no se negocia: el Paraje Difunta Correa, en Vallecito. Ese rincón emblemático de Caucete no solo convoca por su profundo significado religioso, sino también por su entorno natural, enmarcado por cerros, y por una oferta turística que crece y se renueva, con propuestas que van desde hospedaje y gastronomía hasta actividades al aire libre.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 9.13.52 PM

Uno de los espacios que concentra la atención de quienes deciden quedarse algunas horas —o incluso pasar la noche— es el Hotel Terraza, recientemente remodelado y adaptado a las necesidades de los visitantes. Karen, encargada del lugar, aseguró que la temporada viene siendo positiva: “Gracias a Dios tenemos muchos visitantes, sobre todo los fines de semana”, comentó.

El hotel ofrece habitaciones dobles —matrimoniales— a un valor de $71.000 por noche, con desayuno incluido. Además, el alojamiento contempla el uso de la pileta y el acceso a bicicletas para recorrer los senderos del paraje, un servicio que también está incluido en la estadía.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 9.13.51 PM

El restaurante del Hotel Terraza funciona tanto para huéspedes como para quienes llegan solo a pasar el día. Allí se puede desayunar o merendar con un combo que incluye té o café, semitas, tortitas y mermeladas regionales, todo por $8.000. “Además del espacio con mesas, tenemos esta zona nueva, con sillones y completamente vidriada, desde donde se puede apreciar todo el paisaje. Se ve hermoso”, destacó Karen, y agregó que todo el edificio fue reacondicionado para brindar mayor comodidad a los turistas.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 9.13.50 PM

Además del descanso y la gastronomía, el hotel organiza circuitos culturales y visitas guiadas, pensados para que los visitantes conozcan más sobre la historia, la fe y el entorno natural del lugar.

Otros precios

La nueva cara del Paraje Difunta Correa

Mientras continúan avanzando las obras iniciadas a principios de 2025, quienes llegan al paraje ya pueden disfrutar de varias mejoras. Entre las novedades se destacan nuevos senderos, sanitarios recientemente habilitados y un renovado sector comercial, con galerías y locales que presentan estructuras metálicas reforzadas, nuevos cielorrasos, pisos estampados y luminaria moderna.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 9.13.53 PM

Así, el Paraje Difunta Correa se consolida como un destino que combina fe, paisaje y servicios, ideal para una visita en familia durante las vacaciones, ya sea por unas horas o para vivir una experiencia completa en el corazón del Este sanjuanino.

