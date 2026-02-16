lunes 16 de febrero 2026

2° noche

El Corsódromo desbordó de gente en otra noche histórica del Carnaval de Chimbas 2026

El carnaval reafirma su crecimiento artístico y cultural con una convocatoria récord. La fiesta popular volvió a reunir a miles de familias en una noche cargada de emoción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Carnaval de Chimbas 2026 volvió a demostrar que es una de las fiestas populares más convocantes de la provincia. Este domingo 15 de febrero, más de 40.000 personas —según datos aportados por Bomberos y la Policía— vibraron en la segunda noche en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial.

Desde temprano, familias enteras comenzaron a acercarse al predio para asegurarse un lugar en las tribunas. Incluso después del horario de apertura, el público siguió ingresando y ocupando tanto los sectores pagos como los espacios gratuitos habilitados en los extremos este y oeste del corsódromo.

Cinco comparsas y un salto cultural

En esta edición, el carnaval dio un paso más en su crecimiento artístico con la incorporación de una nueva comparsa, alcanzando así un total de cinco agrupaciones locales en escena.

Durante la noche desfilaron:

  • Costa Norte

  • Unidos de Villa Paula

  • Imperio Do Samba

  • Sambasol

  • Samba de Raíz

La gran novedad fue la participación de Samba de Raíz, que debutó en el carnaval chimbero, ampliando la propuesta cultural y consolidando el trabajo artístico que se desarrolla en los barrios del departamento.

Color, brillo, coreografías y batucadas marcaron una noche donde la identidad popular volvió a ser protagonista.

Un regreso que emocionó

Uno de los momentos más destacados fue el regreso de Maximiliano Agüero, bailarín oriundo de Chimbas que comenzó su trayectoria en esta fiesta y luego dio el salto a Gualeguaychú —considerada la capital nacional del carnaval— antes de radicarse en Córdoba para continuar su formación profesional junto a docentes brasileñas.

Su presencia aportó jerarquía al espectáculo y generó un fuerte reconocimiento del público local.

La jornada también incluyó el tradicional desfile de marionetas gigantes y la participación de la Delegación Oficial del Carnaval, completando una noche que volvió a colmar el corsódromo de música, baile y alegría.

Con una convocatoria multitudinaria y una propuesta artística en expansión, el Carnaval de Chimbas reafirma su lugar como uno de los eventos culturales más importantes del verano sanjuanino.

