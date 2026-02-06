viernes 6 de febrero 2026

El Carnaval de Chimbas se viene con cinco comparsas y la Mari Mari: cómo disfrutarlo a pleno

Ya está todo listos para vivir el icónico Carnaval los días 14, 15 y 16 de febrero, en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial.

La Municipalidad de Chimbas invita a las familias sanjuaninas y turistas a disfrutar del Carnaval de Chimbas 2026, una de las fiestas populares más importantes de San Juan, que se realizará los días 14, 15 y 16 de febrero, en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial, desde las 22.30 horas. Según estiman oficialmente, se esperan unos 10.000 asistentes y unos 100.000 seguidores por streaming del particular evento que reúne más de 2.000 personas trabajando entre artistas y logística.

Conflicto

Lo que gana y lo que pierde Daniela Rodríguez gobernando con un presupuesto viejo en Chimbas

Cabe destacar que, con el objetivo de preservar los trajes y el trabajo artístico de las comparsas, está prohibido el ingreso y venta de alcohol y espuma dentro del predio.

En esta nueva edición, el Carnaval contará con la participación de cinco comparsas: Asociación civil y deportiva Imperio, Costa Norte, Unidos de Villa Paula, Juventud y Amistad, sumando una más respecto al año anterior que es Samba de Raiz, lo que refleja el crecimiento y fortalecimiento de esta celebración cultural que convoca a miles de vecinos y visitantes. Además, este año se destaca la presencia especial de la reconocida comparsa Mari Mari, una de las más importantes del país, que aportará su imponente despliegue artístico y un show de primer nivel.

La venta de entradas estará disponible desde el martes 10 de febrero en el edificio municipal, de 9 a 13hs y de 17 a 19hs. En tanto, en el Camping de Villa Observatorio se podrán adquirir desde las 11 hasta las 20hs, hasta el día viernes 13 inclusive. Durante los días del evento (14, 15 y 16 de febrero), las entradas podrán comprarse por la mañana en el edificio municipal, de 10 a 13 hs, y por la tarde en el predio ferial, desde las 18.30hs.

La entrada general tendrá un valor de $5000, mientras que las personas con discapacidad, jubilados y menores de 6 años tendrán ingreso gratuito. El estacionamiento tendrá un costo de $3000. Para facilitar el acceso del público, se informa que estarán disponibles las líneas de colectivos 403 y 405.

El predio contará además con un sector gastronómico con foodtrucks, ofreciendo diversas propuestas para disfrutar durante las noches de carnaval.

De esta manera, Chimbas se prepara para vivir tres noches inolvidables de música, danza, brillo y alegría, reafirmando su identidad cultural y consolidando al carnaval como uno de los eventos más convocantes de la provincia.

