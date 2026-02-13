Feriados de Carnaval: el comercio definió que pasará con la atención ¿abren o no?

Cómo funcionarán el comercio, las estaciones de servicio y los colectivos durante Navidad y Año Nuevo.

Se vienen los feriados de Carnaval en San Juan este lunes 16 y martes 17, por eso la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) dio a conocer que pasará con la atención al público y cómo será el funcionamiento en estos dos días.

Para el lunes 16 de febrero, la Cámara sugiere no trabajar, en línea con el carácter de feriado nacional de la fecha. En tanto, el martes 17, aquellos comerciantes que decidan desarrollar actividad podrán hacerlo, aunque deberán cumplir con la normativa laboral vigente.

¿Qué implica esto? corresponde otorgar el franco compensatorio a los empleados que presten servicios ese día, o abonar la jornada conforme a lo establecido por la legislación.

Finalmente, la entidad reiteró que la decisión de abrir o no durante los feriados responde a la autonomía de cada comerciante, dentro del marco legal correspondiente, buscando equilibrar la actividad económica con el respeto por los derechos de los trabajadores.