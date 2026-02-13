El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan

"No hay apuro" dijo Fabián Martín este viernes sobre enmendar la Constitución Provincial para poder volver a limitar los mandatos que pueden estar un gobernador y vice en San Juan , pero a la par confirmó que está la firme intención de hacerlo. "Tanto Marcelo como quien les habla, tenemos ya un derecho adquirido a los tres mandatos. Pero hemos dicho que no", remarcó.

Martín habló de la reforma política en una entrevista con Radio Sarmiento. Destacó que esta iniciativa busca retornar a la tradición histórica de la provincia de permitir solo dos mandatos consecutivos, eliminando la posibilidad de un tercero que fue introducida en la gestión de José Luis Gioja.

Sobre el procedimiento técnico para lograr este cambio, Martín recordó que para eliminar el tercer mandato se necesita enmendar la Constitución y que para ello puede darse en una de las elecciones generales o hacer una elección a ese solo efecto.

Según sus palabras, este proceso permitiría que la ciudadanía se exprese directamente sobre el tema: "Tiene que ser una consulta popular para que la gente esté de acuerdo en bajar de tres a dos los mandatos, que la gente diga que sí, que gane el sí, digamos, va a ser igual por el sí o por el no. Y una vez que la gente dice que sí, se enmienda el artículo que dice que son tres mandatos y se modifica".

El vicegobernador remarcó que esta limitación es un compromiso ético y político asumido durante la campaña electoral. "Hemos dicho de palabra que no, pero técnicamente podríamos tener tres mandatos. Es decir, esto se puede hacer porque la enmienda lo marca así... pero si fue un compromiso, y el gobernador determinará cuándo es el momento". En este sentido, aclaró que no hay una urgencia temporal inmediata, ya que la consulta "puede ser en la elección del '27, puede ser la elección del '29, es decir, tenemos tiempo para hacerlo".

El nuevo escenario electoral: Boleta Única y el fin de los Lemas

Esta limitación de mandatos no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una reforma política integral que el oficialismo pretende debatir este año. Son dos caminos diferentes porque la cuestión de los mandatos debe hacerse con una consulta popular de por medio, pero la reforma electoral puede hacerse por ley. De hecho, en la Legislatura de San Juan ya se estudia el proyecto que presentó el orreguismo y otros, en busca de cambiar el Código Electoral Provincial.

El vicegobernador descartó de plano el regreso a sistemas de acumulación de votos, afirmando que la Ley de Lemas no es la idea del gobernador ni la suya porque la criticaron duramente cuando fue impulsada por la gestión de Sergio Uñac. El objetivo es que el sistema electoral sea más claro y que "gane el que más voto saca, no el que más voto acumula".

Dentro de esta modernización, uno de los pilares será la implementación de la Boleta Única Papel. Martín describió este sistema como un mecanismo "más ágil y más transparente" que el tradicional, donde el ciudadano marca con una cruz sus preferencias en un solo casillero, tal y como ocurrió en las legislativas nacionales de 2025 cuando se estrenó el sistema en Nación. Según el funcionario, si se adquiere el sistema para votar en las categorías provinciales y municipales, esto evitaría las prácticas de repartir votos casa por casa días antes de la elección, lo cual calificó como un "gasto en papel innecesario millonario". Además, la reforma prevé que los mandatos de los diputados también se limiten a dos periodos, terminando con las reelecciones indefinidas en la Cámara.

54505411136_49b35890ef_k Fabián Martín como vicegobernador preside la Cámara de Diputados de San Juan. Ahora es candidato a diputado nacional.

El debate por la baja de la imputabilidad

Más allá de lo electoral, el vicegobernador se pronunció sobre temas de seguridad y justicia, apoyando la media sanción nacional para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Martín argumentó que si un chico de 16 años puede votar y decidir el futuro del país, tiene también la capacidad de discernir cuándo comete un acto delictivo.

"Sabemos que esto no significa que mágicamente se vaya a resolver el problema de la seguridad, especialmente de los menores, pero sin duda si un chico de 16 años puede votar, por lo tanto, puede discernir sobre el bien y el mal", analizó Martín.

Para el vicegobernador, existe un reclamo social genuino en este sentido, ya que la sociedad está cansada de que los menores entren por una puerta y salgan por la otra tras delinquir. Señaló que la realidad muestra que muchos jóvenes son utilizados por mayores para cometer delitos aprovechando su inimputabilidad. No obstante, reconoció que la inseguridad es un problema profundo, social y cultural que requiere otras herramientas complementarias, mencionando el ejemplo de países como Alemania, donde también existen sanciones para los padres de menores que delinquen.

Modernización laboral y gestión de recursos

Finalmente, en cuanto a la situación económica y laboral, Martín defendió la necesidad de actualizar leyes que datan de hace más de 50 años. Sostuvo que la reforma laboral busca favorecer la toma de empleo al eliminar miedos de los empleadores relacionados con indemnizaciones y multas, adaptándose a una nueva era de emprendedores y trabajadores independientes.

"Teníamos que modernizar o reformar como queramos llamarle la legislación laboral" para hacerla más ágil y aplicable, sentenció Martín.

En el ámbito provincial, el vicegobernador destacó el esfuerzo de la gestión actual para mantener activa la obra pública y los servicios básicos en un contexto de fuerte reducción de fondos nacionales. Subrayó que, a pesar de no contar con una mayoría automática en la Cámara de Diputados, el oficialismo ha logrado consensos mediante el diálogo con diferentes bloques para sacar adelante proyectos que beneficien a los sanjuaninos sin comprometer las finanzas de un Estado que hoy opera bajo la premisa de que "no hay plata".