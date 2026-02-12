jueves 12 de febrero 2026

Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Por la gravedad de las sospechas, el juez de Garantías dio lugar al pedido que hizo la fiscalía de mantenerlo tras las rejas. El imputado es Lucas Casanelli, empleado de la Dirección de Recursos Energéticos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza Canal 13

El hijo del dirigente gremial de Luz y Fuerza, Julio Casanelli, quedó tras las rejas luego de que la fiscalía lo acusara formalmente por el abuso sexual de una menor. Se trata de Lucas Casanelli, quien permanecerá con prisión preventiva por 2 meses en el Servicio Penitenciario.

Según informó Canal 13, el sospechoso ya se encontraba detenido tras ser acusado formalmente. Sin embargo, los informes psicológicos de ANIVI agravaron su situación y, por ello, el fiscal de ANIVI Mariano Juárez Prieto solicitó que se extendiera su estadía en el Penal de Chimbas.

Cuando Casanelli se sentó por primera vez frente al juez de Garantías Diego Sanz, el magistrado le aplicó 15 días de prisión preventiva. No obstante, en una nueva audiencia, el Ministerio Público reveló nuevos elementos probatorios y, en consecuencia, pidió extender la medida coercitiva para proteger la investigación.

La denuncia apunta a que el sujeto que cumple funciones en la Dirección de Recursos Energéticos abusó sexualmente de una menor de 15 años. Los hechos señalados en la investigación habrían ocurrido dos años atrás y encuadrarían en una agresión sexual, aunque ello deberá ser demostrado en juicio.

Lo cierto es que el parentesco del imputado y sus vínculos laborales hicieron lo propio para que el caso trascienda. A partir de ahora se prevé que la defensa acuda al Tribunal de Impugnación para cesar con la medida y que su representado vuelva a quedar en libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan

