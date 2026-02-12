jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inesperado giro

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

La titular del Contencioso Administrativo había sido sorteada para entender en la demanda contra el empresario Sergio Vallejos. Sin embargo, a último momento, el cortista pidió apartarla de la causa y la magistrada sumó otro capítulo en su historial de casos de alto impacto.

Por Luz Ochoa
image

Cuando todo estaba dispuesto para que Adriana Tettamanti entendiera en la demanda que Marcelo Lima le hizo a Sergio Vallejos por daños y perjuicios, un cambio de último momento obligó a que otro juez intervenga. Es que el cortista recusó a la titular del Juzgado Contencioso Administrativo y, aunque fue apartada, la magistrado sumó un nuevo capítulo en su historial de controversias que podrían catalogarla como una de las figuras más temidas en Tribunales.

Lee además
tras ser demandado por lima, vallejos aludio a temas politicos y recuso al juez de la causa
Disputa judicial

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa
tras la mediacion de la jueza tettamanti, que camino recorrera la demanda de lima a vallejos
Daños y perjuicios

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos

Si bien el integrante del máximo órgano judicial no expresó motivos para removerla, pues en el fuero civil no es necesario hacerlo, fueron diversas las especulaciones en torno a las razones que habría tenido para que no participe. Hubo quienes sostuvieron que los enfrentamientos que la jueza tuvo con el uñaquismo por las PASO, fuerza que lo tuvo a Lima como vicegobernador, habrían impulsado la maniobra.

Otras versiones -más cercanas al cortista- apuntaron hacia la vinculación de Tettamanti con la causa de La Superiora y, en consecuencia, con el origen de la disputa judicial entre Lima y Vallejos, ya que el empresario textil pidió un juicio político contra Lima por cómo falló en el caso de la expropiación. Aunque el planteo no prosperó en la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, el miembro de la Corte lo demandó por dañar su imagen. Ello habría sido la razón para solicitar que se abstenga de impartir justicia.

Más allá de las estimaciones, hay un hecho que resulta ineludible: las causas de alto impacto en la provincia suelen estar asociadas a Tettamanti y, por tanto, sus decisiones son cuestionadas no sólo por el alcance judicial, sino también el político. Un ejemplo de ello fue el fallo contra la eliminación de las PASO.

La jueza aceptó medidas cautelares e incluso declaró inconstitucional la eliminación promulgada por la Legislatura en diciembre de 2021. Esta acción fue interpretada por algunos sectores del gobierno provincial como una intromisión jurídica en la política electoral.

El Fiscal de Estado de aquel entonces, Jorge Alvo, presentó una recusación para apartar a Tettamanti de la causa de las PASO, argumentando que había prejuzgado el asunto al dictar medidas cautelares y, por ende, carecía de imparcialidad. No obstante, la recusación fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que ratificó la competencia de la jueza para continuar el caso.

Otra de las polémicas que registró su historial fue su actuación en la causa de La Superiora, el conflicto judicial de larga data que aún no se resuelve y del cual fue removida por la Cámara de Apelaciones, lo que generó un conflicto con las decisiones de ese tribunal. Tettamanti, en esa oportunidad, criticó públicamente el fallo que la sacó del expediente, expresando sorpresa y defendiendo que había actuado “ajustada a la ley”.

Un revuelo menor, aunque en un caso de alto vuelo, fue el que protagonizó con la ex jueza Rosalba Marún (fallecida) y su esposo Edishon Solbevio, quienes la denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento por la megacausa de expropiaciones. Los mismos sostenían que favorecía los intereses de la provincia en ciertos procedimientos. Por ello, la magistrada repudió fuertemente la maniobra y hasta solicitó que se sancionara con multa a sus denunciantes.

La disputa entre Lima y Vallejos

Tras la presentación de Lima, Tettamanti quedó fuera de la demanda civil y, por tanto, se sorteará de nuevo el juzgado que mediará en la puja de los particulares de pesos pesados. Previamente, el juez Luis César Arancibia había sido designado por el azar. No obstante, el dirigente libertario lo recusó sin motivo y ello derivó el expediente hacia la jueza en cuestión.

Aunque resultó una sorpresa la movida de último momento, las fuentes cercanas a la disputa entre el cortista que pide $60 millones de resarcimiento y el empresario manifestaron que ya no habría más sobresaltos en el caso; al menos, es lo que se estima, ya que sólo una vez se puede recusar en el ámbito civil y ambas partes, actor y demandado, aprovecharon el recurso.

Se espera que el juez civil que resulte elegido sea el definitivo ya sea para dar lugar al planteo de Lima o, bien, para desestimar su acción. El actor busca limpiar su imagen por la supuesta ofensión que sufrió ante el pedido de jury, mientras que el demandado aseguró que la maniobra resulta amenazante y de ejercicio de presión institucional con la que se pretende dar un aviso a aquel que enfrente el poder.

Seguí leyendo

Cuánto necesitó una familia en enero para no caer en la pobreza

La Justicia también quiere decomisarle a Cristina Kirchner el departamento de San José 1111

San Juan reabre la paritaria docente y busca cerrar un acuerdo antes del inicio de clases

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

"Histórico", el mensaje de Milei tras la votación en el Senado

Tras una maratónica jornada de debate, el Senado logró la media sanción de la reforma laboral

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designacion que todavia no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Te Puede Interesar

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?
Inesperado giro

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Por Luz Ochoa
Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza
De milagro no fue tragedia

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Plantacion de alfalfa sanjuanina premiun que será exportada a Dubai. 
Agro y mercados internacionales

De San Juan a Medio Oriente: la alfalfa sanjuanina retomó exportaciones y brilla en Dubai