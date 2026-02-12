jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Régimen Penal Juvenil: así votaron los diputados sanjuaninos la baja de imputabilidad a 14 años

Los legisladores del orreguismo y La Libertad Avanza convalidaron la propuesta, mientras que desde el peronismo rechazaron el proyecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
congreso

Luego de un intenso un debate, Diputados le dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue votada con 149 votos a favor y 100 en contra. Ahora el proyecto pasará al Senado. Mientras tanto, continúa la discusión en el recinto sobre el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Al respecto, los legisladores sanjuaninos tuvieron posturas divergentes: mientras La Libertad Avanza y el orreguismo votaron a favor, los diputados del peronismo rechazaron la propuesta.

Lee además
el senado, reunido preparando la caliente sesion del miercoles
Reforma laboral

El Senado, reunido preparando la caliente sesión del miércoles
conclave de la libertad avanza en san juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

De esta manera, los diputados de La Libertad Avanza José Peluc y Abel Chiconi, y los diputados de Producción y Trabajo Nancy Picón y Carlos Jaime votaron afirmativamente la legislación propuesta por el oficialismo nacional. En tanto, los legisladores por el PJ, Jorge Chica y Cristian Andino, votaron negativamente.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Temas
Seguí leyendo

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

Bancarios felices: a cuánto asciende el salario inicial tras el aumento de enero

El gobierno considera a detenidos en el Congreso como terroristas

Diputados: por qué Lilia Lemoine aplaudió a Juan Grabois

Las patronales cerealera y aceitera festejaron la media sanción a la reforma laboral

Misión del FMI en Argentina: "Muy buenos avances"

Ordenan que Cristina Kirchner vuelva a cobrar pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner y el Gobierno apelará

Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designacion que todavia no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Te Puede Interesar

Antes del cierre de temporada, algunos comerciantes de San Juan ya empezaron a liquidar su stock por necesidad de ventas
Escenario

Antes del cierre de temporada, algunos comerciantes de San Juan ya empezaron a liquidar su stock "por necesidad" de ventas

Por Guillermo Alamino
Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Marcó a un número equivocado, la estafaron en $2.950.000 y encima se le burlaron

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?
Inesperado giro

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil
Congreso

Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil

En el inicio del Tour 6, UPCN cayó ante San Lorenzo
Vóley

En el inicio del Tour 6, UPCN cayó ante San Lorenzo