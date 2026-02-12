Régimen Penal Juvenil: así votaron los diputados sanjuaninos la baja de imputabilidad a 14 años

Luego de un intenso un debate, Diputados le dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue votada con 149 votos a favor y 100 en contra. Ahora el proyecto pasará al Senado. Mientras tanto, continúa la discusión en el recinto sobre el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Al respecto, los legisladores sanjuaninos tuvieron posturas divergentes: mientras La Libertad Avanza y el orreguismo votaron a favor, los diputados del peronismo rechazaron la propuesta.

De esta manera, los diputados de La Libertad Avanza José Peluc y Abel Chiconi, y los diputados de Producción y Trabajo Nancy Picón y Carlos Jaime votaron afirmativamente la legislación propuesta por el oficialismo nacional. En tanto, los legisladores por el PJ, Jorge Chica y Cristian Andino, votaron negativamente.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.