El Senado, reunido preparando la caliente sesión del miércoles

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezaba desde las 14 de este martes la reunión de Labor Parlamentaria del Senado de cara a la sesión de este miércoles en la que se tratará la reforma laboral.
martes 10 de febrero 2026
Los senadores están reunidos en labor parlamentaria, dándole forma a la sesión de mañana que promete tensión adentro y afuera del Congreso.
Del encuentro para acordar el esquema de sesión participaban jefes de los distintos bloques como Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza (LLA), y José Mayans, del peronismo, entre otros.
Noticia en Desarrollo...