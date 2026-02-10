martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reforma laboral

El Senado, reunido preparando la caliente sesión del miércoles

Los senadores están reunidos en labor parlamentaria, dándole forma a la sesión de mañana que promete tensión adentro y afuera del Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezaba desde las 14 de este martes la reunión de Labor Parlamentaria del Senado de cara a la sesión de este miércoles en la que se tratará la reforma laboral.

Lee además
tras el pedido de orrego y otros gobernadores, la gestion de milei elimino la baja de ganancias en la reforma laboral
Alivio para las provincias

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral
el gobierno nacional extendera las sesiones extraordinarias, en busca de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo
Tratamiento legislativo

El Gobierno nacional extenderá las sesiones extraordinarias, en busca de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo

Del encuentro para acordar el esquema de sesión participaban jefes de los distintos bloques como Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza (LLA), y José Mayans, del peronismo, entre otros.

Noticia en Desarrollo...

Temas
Seguí leyendo

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

San Juan volvió a ser la provincia más calurosa del país

En Santa Fe, 20 policías serán pasados a disponibilidad tras los incidentes

Santa Fe: policías se manifestaron en la Casa de Gobierno en reclamo salarial

Martes caluroso pero nublado en San Juan

Tras los días de calor, se espera un lunes agradable y ¿con probabilidad de lluvias?

Sol, calor y sin lluvias: el tiempo en San Juan para este sábado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Calor en San Juan.
¡Un horno!

San Juan volvió a ser la provincia más calurosa del país

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: De milagro están vivos
Siniestro

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos
Sanjuaninos por el Mundo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro
Rifa

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas