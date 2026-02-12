Diputados: por qué Lilia Lemoine aplaudió a Juan Grabois

La Cámara de Diputados vivió hoy una escena insólita cuando al final de su encendida intervención en el recinto, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois fue aplaudido por su par de La Libertad Avanza Lilia Lemoine inmediatamente después de que el líder peronista reclamara el tratamiento de un proyecto de ley para establecer un “narcotest” obligatorio a altos funcionarios de Gobierno, legisladores nacionales, jefes policiales y jueces.

“Hay que insistir con el proyecto de la diputada (Natalia) Zaracho. Todos los diputados, todos los senadores, jefes policiales, del presidente para abajo en el Gabinete, y jueces de la Corte, tengamos que hacernos un narcotest”, planteó Grabois.

En ese momento, la excéntrica diputada libertaria, con una pícara sonrisa, empezó a aplaudir y fue seguida por otros diputados del oficialismo.

“¿Por qué no ponen eso? Hagamos un narcotest para ver quién financia a los narcos”, insistió Grabois, que finalizó agradeciéndole a Lemoine por el gesto de aplaudir su propuesta.

La cuestión de privilegio formulada por Grabois estuvo marcada por su tono beligerante y las permanentes interrupciones de parte del libertario Álvaro Martínez, quien con gestos ampulosos y gritos se la pasó rezongando contra el diputado de UxP.

El referente de Patria Grande inició su discurso con reproches a la represión a los manifestantes que se movilizaron a la marcha del miércoles en las inmediaciones del Congreso contra la reforma laboral del Gobierno.

“Compiten entre jurisdicciones para ver quién es mas sádico e inhumano. Y cobarde, porque se meten con la gente que está movilizada pero a los narcos ya les firmaron un tratado de libre comercio”, lanzó.