Ian Moche pidió a la Cámara de Diputados que evalúe la "inhabilidad moral" de Lilia Lemoine tras declaraciones contra él y su madre

El reclamo de Ian Moche , un niño activista de 12 años y referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, llegó este viernes al Congreso. Acompañado por su abogado, Andrés Gil Domínguez , presentó un pedido formal ante la Cámara de Diputados para que se analice una sanción disciplinaria o incluso la expulsión de la diputada nacional Lilia Lemoine , integrante de La Libertad Avanza.

La solicitud se fundamenta en declaraciones públicas de la legisladora, quien acusó al menor de “actuar como autista” y puso en duda la salud mental de su madre, Marlene Spesso , al afirmar que “no estaba bien de la cabeza”. Frente a esto, el planteo apunta a que el cuerpo legislativo evalúe la inhabilidad moral de la diputada para ejercer su función.

El abogado del niño explicó que el objetivo del escrito es que la Cámara asuma su rol institucional. “Ian Moche denunció a la diputada nacional Lilia Lemoine para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”, señaló Gil Domínguez a través de sus redes sociales.

No es la primera vez que Ian Moche queda en el centro de una polémica política. En septiembre de 2025, el presidente Javier Milei lo mencionó en un mensaje en redes sociales, vinculándolo a una supuesta “operación kirchnerista” contra su gobierno. Aquella publicación derivó en denuncias de hostigamiento y violencia simbólica por parte de la familia del menor.

En ese contexto, Lemoine profundizó sus críticas con declaraciones que generaron un fuerte rechazo. “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”, sostuvo la diputada. Hasta el momento, la legisladora no respondió públicamente al pedido de sanción presentado en su contra.

El reclamo de Ian Moche también despertó respaldos desde distintos sectores. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, expresó su apoyo al niño y destacó el valor de su militancia. “En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”, afirmó.

La presentación será analizada en los próximos días por la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre los límites del discurso público, la responsabilidad ética de los legisladores y el impacto de sus palabras, especialmente cuando involucran a menores de edad y colectivos vulnerables.