sábado 7 de febrero 2026

Emotivo

Video: así llegada del sable corvo de San Martín al histórico Convento de San Lorenzo

El sable corvo del General José de San Martín arribó este sábado a Santa Fe para participar de los actos por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo, tras una emotiva despedida en el Museo Histórico Nacional que convocó a miles de personas.

Por Agencia NA
El sable corvo del General José de San Martín llegó este sábado a la provincia de Santa Fe para encabezar los actos centrales por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo. El traslado se concretó luego de una masiva despedida en el Museo Histórico Nacional (MHN), donde el jueves pasado 5.000 personas se acercaron a ver la pieza por última vez en esa sede.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pieza histórica salió del museo porteño a las 8:45 custodiada por personal de seguridad, conservación y una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo, arribando a Aeroparque a las 11:00 para su vuelo hacia la ceremonia.

Homenaje multitudinario en Santa Fe

La reliquia es la protagonista de la recreación del combate de 1813 que se realiza esta tarde en el Campo de la Gloria.

El despliegue: Entre 30 y 40 granaderos a caballo recrearán la histórica "carga de caballería" desde el lugar exacto de los hechos hacia el río.

Expectativa: Se espera la presencia de más de 60.000 personas

Dato histórico: Aunque es el símbolo máximo de la gesta, el sable corvo no fue utilizado por el Libertador en esta batalla específica, aunque sí en el resto de la campaña continental.

Lágrimas en la despedida y nuevo destino

El traslado generó escenas de profunda emoción en Buenos Aires. Fuentes del Museo Histórico confirmaron que el público, mayoritariamente joven, dejó mensajes emotivos en el libro de visitas y que "hubo gente que se iba llorando" al despedir el objeto que permaneció allí desde 2015.__IP__

A partir de mañana domingo, el sable tendrá un nuevo hogar. El Regimiento de Granaderos a Caballo invitó a la ciudadanía a visitar la reliquia en su sede del Cuartel de Palermo (Av. Luis María Campos 554).

Horarios: De miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas.

Costo: Entrada libre y gratuita.

