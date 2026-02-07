sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2026

Atención docentes sanjuaninos: publicaron el cronograma oficial de actos y ofrecimiento de cargos

Incluye disponibilidad, reincorporaciones, traslados e ingreso a la docencia. El detalle completo, en la siguiente nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

La Junta de Clasificación Docente de Nivel Primario informó fechas, sedes y etapas clave del proceso de ofrecimiento de cargos para el próximo ciclo lectivo. El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, dio a conocer el cronograma oficial de los Actos de Ingreso a la Docencia, Traslados y otros procesos administrativos correspondientes al año 2026.

El calendario contempla el ofrecimiento de cargos vacantes en el marco de los procedimientos de Disponibilidad, Reincorporación al Sistema Educativo, Traslado Definitivo Interjurisdiccional e Ingreso a la Docencia, que se desarrollarán durante febrero y principios de marzo.

Primer llamado: disponibilidad y reincorporaciones

En ese contexto, se convoca a los docentes en situación de disponibilidad, así como a quienes solicitaron reincorporación al sistema educativo y traslado definitivo interjurisdiccional, a presentarse este lunes 9 de febrero, a las 9, en la sede de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, ubicada en Tucumán 75 Norte, Capital.

Allí se llevará adelante el ofrecimiento de cargos vacantes correspondiente a estas instancias.

Traslados e ingreso: sedes y fechas

Desde Educación informaron además que los Actos de Traslados Preferenciales y Ordinarios, así como el Ingreso a la Docencia 2026, se realizarán en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán”, ubicado en Las Heras y 25 de Mayo, en la ciudad de San Juan.

El cronograma establecido es el siguiente:

  • Publicación de cargos vacantes: del 10 al 12 de febrero de 2026.

  • Acto de Traslados Preferenciales y Ordinarios: 13 y 18 de febrero de 2026.

  • Canje de certificados provisorios por definitivos: 19 de febrero de 2026.

  • Presentación de docentes en las escuelas: 20 de febrero de 2026.

  • Publicación de cargos vacantes: 20, 23 y 24 de febrero de 2026.

  • Acto de Ingreso a la Docencia: 25 y 26 de febrero de 2026.

  • Canje de certificados provisorios por definitivos: 27 de febrero de 2026.

  • Presentación de docentes en las escuelas: 2 de marzo de 2026.

Dónde consultar el detalle completo

Desde la Junta aclararon que el cronograma completo, con el orden de ofrecimiento, fechas y horarios, se encuentra disponible en la página oficial del Ministerio de Educación. Además, el detalle de los actos por especialidad, según lo informado por las direcciones de área, puede consultarse en el archivo adjunto de la gacetilla oficial.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, los interesados pueden comunicarse al 4302206, de lunes a viernes de 8 a 12, o acercarse personalmente a la sede de la Junta, en Tucumán 75 Norte, Capital.

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Darío Barassi mostró su máquina de los 90 y recordó viejas épocas en la provincia: Nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Te Puede Interesar

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Por Daiana Kaziura
Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Alerta por la enfermedad de las catas estresadas en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla
Para estar atentos

Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico
En San Lorenzo

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico