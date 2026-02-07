Atención docentes sanjuaninos: publicaron el cronograma oficial de actos y ofrecimiento de cargos

La Junta de Clasificación Docente de Nivel Primario informó fechas, sedes y etapas clave del proceso de ofrecimiento de cargos para el próximo ciclo lectivo. El Ministerio de Educación , a través de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, dio a conocer el cronograma oficial de los Actos de Ingreso a la Docencia, Traslados y otros procesos administrativos correspondientes al año 2026.

El calendario contempla el ofrecimiento de cargos vacantes en el marco de los procedimientos de Disponibilidad, Reincorporación al Sistema Educativo, Traslado Definitivo Interjurisdiccional e Ingreso a la Docencia , que se desarrollarán durante febrero y principios de marzo.

Primer llamado: disponibilidad y reincorporaciones

En ese contexto, se convoca a los docentes en situación de disponibilidad, así como a quienes solicitaron reincorporación al sistema educativo y traslado definitivo interjurisdiccional, a presentarse este lunes 9 de febrero, a las 9, en la sede de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, ubicada en Tucumán 75 Norte, Capital.

Allí se llevará adelante el ofrecimiento de cargos vacantes correspondiente a estas instancias.

Traslados e ingreso: sedes y fechas

Desde Educación informaron además que los Actos de Traslados Preferenciales y Ordinarios, así como el Ingreso a la Docencia 2026, se realizarán en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán”, ubicado en Las Heras y 25 de Mayo, en la ciudad de San Juan.

El cronograma establecido es el siguiente:

Publicación de cargos vacantes: del 10 al 12 de febrero de 2026 .

Acto de Traslados Preferenciales y Ordinarios: 13 y 18 de febrero de 2026 .

Canje de certificados provisorios por definitivos: 19 de febrero de 2026 .

Presentación de docentes en las escuelas: 20 de febrero de 2026 .

Publicación de cargos vacantes: 20, 23 y 24 de febrero de 2026 .

Acto de Ingreso a la Docencia: 25 y 26 de febrero de 2026 .

Canje de certificados provisorios por definitivos: 27 de febrero de 2026 .

Presentación de docentes en las escuelas: 2 de marzo de 2026.

Dónde consultar el detalle completo

Desde la Junta aclararon que el cronograma completo, con el orden de ofrecimiento, fechas y horarios, se encuentra disponible en la página oficial del Ministerio de Educación. Además, el detalle de los actos por especialidad, según lo informado por las direcciones de área, puede consultarse en el archivo adjunto de la gacetilla oficial.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, los interesados pueden comunicarse al 4302206, de lunes a viernes de 8 a 12, o acercarse personalmente a la sede de la Junta, en Tucumán 75 Norte, Capital.