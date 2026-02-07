Robo frustrado en Rawson: escapaba en bici con fernet, Coca y una valija

Un robo en grado de tentativa ocurrido en Rawson terminó con un joven detenido gracias a la rápida reacción de la víctima y el aviso a la Policía. El hecho se registró sobre calle Mendoza, al sur de calle Cano , donde un hombre de 55 años fue alertado por una situación sospechosa vinculada a su vehículo.

No llegaron lejos Detuvieron a dos hombres tras intentar llevarse una garrafa de una casa de Rawson

No aprende Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Según informaron fuentes policiales, fue la madre del sospechoso quien advirtió al damnificado sobre el robo de varios elementos del interior de su Renault Kwid . Ante esa información, el propietario salió de inmediato en busca del autor del hecho.

Metros antes de llegar a calle Cano, sobre la misma calle Mendoza, el hombre logró interceptar al sospechoso, quien llevaba consigo los efectos sustraídos. Entre los elementos robados se encontraban nueve botellas de fernet Branca, seis botellas de Coca Cola de 1,5 litros, una valija y dos camperas.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 3.24.44 PM (1)

Minutos después, personal policial se hizo presente en el lugar y detuvo al joven, identificado como Cobo, de 18 años, quien circulaba a bordo de una bicicleta negra rodado 29, marca GTX.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 3.24.44 PM

El Ayudante Fiscal, Dr. Alejandro Daniel Solera, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, quedando el detenido a disposición de la UFI Flagrancia, que ahora investiga el hecho.