sábado 7 de febrero 2026

Pelea callejera

Una vieja disputa en un taller acabó en una paliza a escobazos y en la comisaría de Concepción

El dueño de un taller y uno de sus ayudantes encontraron a un exempleado, lo persiguieron y le dieron una golpiza en la puerta de una vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un conflicto de vieja data entre el dueño de un taller y un exempleado terminó en escándalo, con una persecución por las calles de Concepción y una golpiza a escobazos en la puerta de una casa. Tuvo que intervenir una patrulla policial, que llevó detenidos a los dos supuestos agresores, uno de los cuales ahora quedó imputado en el Sistema de Flagrancia.

Todo se originó casi por casualidad el miércoles último por la mañana sobre calle Güemes, en Concepción, cuando el dueño de un taller mecánico, de nombre Rodolfo Vega, y su ayudante, Facundo Agüero, se encontraron con Cristian Benegas. Este último era un exempleado de Vega, con quien mantenía problemas desde tiempo atrás.

image
La causa fue investigada por el fiscal Alberto Martínez (a la izquierda), de la UFI de Flagrancia.

La causa fue investigada por el fiscal Alberto Martínez (a la izquierda), de la UFI de Flagrancia.

“Vos me robaste”, le habría reprochado el dueño del taller a su exempleado, según la exposición fiscal. Es que Vega acusa al muchacho de haberle sustraído herramientas y de fundirle una camioneta, de acuerdo con las versiones.

Tras esa breve discusión, Benegas se marchó a toda prisa, pero Vega, junto a Agüero, subieron a un vehículo y empezaron a seguirlo por calle Güemes y luego por Cereceto. El exempleado huyó por unas cuadras hasta que se metió en el jardín de una casa, donde una mujer regaba, con el fin de refugiarse. En esos instantes aparecieron el tallerista y su ayudante en el auto y lo enfrentaron.

image
La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

Ahí se armó el escándalo. Agüero tomó una escoba y comenzó a golpear a Benegas. En ese momento, la dueña de casa llamó a la Policía y arribó una patrulla, que logró detener al supuesto agresor y a su patrón, y los trasladó a la Comisaría 2ª de Concepción. Benegas, por su parte, radicó la denuncia en razón de que sufrió golpes en la cabeza y en un brazo.

Este viernes, ambos fueron llevados a Flagrancia ante el juez Matías Parrón. El fiscal Alberto Martínez imputó a Facundo Agüero el delito de lesiones leves, pero no así a Rodolfo Vega. Es que su defensora, la abogada María Filomena Noriega, sostuvo que el dueño del taller solo discutió con la presunta víctima y en ningún momento lo golpeó. Esto también quedó acreditado por una testigo, por lo que fiscalía pidió el sobreseimiento del tallerista y, de ese modo, recuperó la libertad.

image
El juez de garantías Matías Parrón.

El juez de garantías Matías Parrón.

En dicha audiencia, el fiscal Martínez también informó que Agüero posee una causa anterior del 2024 por robo, por la cual se le otorgó la suspensión de juicio a prueba. A partir de este antecedente, el juez entendió que corresponde declarar la conexidad de causas y suspender el proceso hasta tanto el juez Carlos Lima resuelva la situación procesal de Agüero en el expediente anterior. Mientras tanto, el imputado recuperó la libertad y continuará en esa condición para afrontar ambos procesos.

