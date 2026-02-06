viernes 6 de febrero 2026

Castigado

Robó una moto con una ganzúa y marchó directo al Penal de Chimbas por reincidente

El sujeto fue advertido por vecinos de Rawson, cuando perpetraba el delito y, por ello, al instante acudió personal policial que lo atrapó tras una persecución. Este viernes, acorralado por las pruebas, aceptó el castigo en un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un sujeto con largo historial delictivo fue condenado a cumplir 8 meses de prisión efectiva y fue trasladado al Penal de Chimbas, tras ser hallado culpable del robo de una motocicleta mediante el uso de una ganzúa. La causa se resolvió por juicio abreviado y el imputado fue declarado reincidente por sus antecedentes.

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador
ofensor sexual serial: este es el sujeto que le mostro sus genitales a una penitenciaria
Multado

Ofensor sexual serial: este es el sujeto que le mostró sus genitales a una penitenciaria

El caso que fue investigado por el fiscal Francisco Micheltorena se encuadró en el delito de robo doblemente agravado, por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y por el uso de un elemento idóneo para violentar la seguridad. Es por ello que, mediante su defensa, el acusado aceptó los cargos y marchó directo a la cárcel.

El hecho ocurrió el 4 de enero de 2026 por la noche, en Rawson, cuando personal policial fue comisionado tras un llamado al 911 de un vecino, quien alertó sobre dos hombres que caminaban con una motocicleta negra en actitud sospechosa. El testigo aportó descripciones precisas de la vestimenta de ambos sujetos.

Al llegar a la zona de calle Alvear, los efectivos observaron a los individuos con las características señaladas. En ese momento, Agustín Figueroa llevaba la moto y fue aprehendido cuando intentaba apoyarla sobre un gabinete de gas. En tanto, Luis Orlando Aguilera se dio a la fuga por el interior de un monoblock, pero fue interceptado y detenido tras salir a República del Líbano. Durante el palpado de urgencia, los policías le secuestraron una ganzúa.

Minutos después se presentó el damnificado, quien ya había sido advertido por vecinos del robo y reconoció la motocicleta como de su propiedad.

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya

En Caucete detuvieron a "El Panadero", tras una pelea: también lo acusaron por un robo

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Un día antes de salir del Penal de Chimbas le mostró sus partes íntimas a una penitenciaria: lo multaron con $15.000

Atendía un restó y se distrajo: un ladrón se llevó su celular y él mismo lo detuvo

A Celiz le quedaba un día para salir del penal de Chimbas tras cumplir una pena por exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor. Decidió “despedirse” de una penitenciaria mostrándole sus partes íntimas. 
Judiciales

Un día antes de salir del Penal de Chimbas le mostró sus partes íntimas a una penitenciaria: lo multaron con $15.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: una mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel
Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos
Mercado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda
Inhabitable

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda

