Robó una moto con una ganzúa y marchó directo al Penal de Chimbas por reincidente

Un sujeto con largo historial delictivo fue condenado a cumplir 8 meses de prisión efectiva y fue trasladado al Penal de Chimbas , tras ser hallado culpable del robo de una motocicleta mediante el uso de una ganzúa. La causa se resolvió por juicio abreviado y el imputado fue declarado reincidente por sus antecedentes.

El caso que fue investigado por el fiscal Francisco Micheltorena se encuadró en el delito de robo doblemente agravado, por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y por el uso de un elemento idóneo para violentar la seguridad. Es por ello que, mediante su defensa, el acusado aceptó los cargos y marchó directo a la cárcel.

El hecho ocurrió el 4 de enero de 2026 por la noche, en Rawson, cuando personal policial fue comisionado tras un llamado al 911 de un vecino, quien alertó sobre dos hombres que caminaban con una motocicleta negra en actitud sospechosa. El testigo aportó descripciones precisas de la vestimenta de ambos sujetos.

Al llegar a la zona de calle Alvear, los efectivos observaron a los individuos con las características señaladas. En ese momento, Agustín Figueroa llevaba la moto y fue aprehendido cuando intentaba apoyarla sobre un gabinete de gas. En tanto, Luis Orlando Aguilera se dio a la fuga por el interior de un monoblock, pero fue interceptado y detenido tras salir a República del Líbano. Durante el palpado de urgencia, los policías le secuestraron una ganzúa.

Minutos después se presentó el damnificado, quien ya había sido advertido por vecinos del robo y reconoció la motocicleta como de su propiedad.